Соответствующее видео опубликовали 24 июня на официальном аккаунте ансамбля в TikTok. Этим сообщением в сетях органного зала напомнили о том, что завершается сезон хора «Гомон».

Реклама

В 2024 году эти музыканты и исполнители были признаны лучшим хором 2024 по версии Укринформ.

@lvivorgan 😎Завершується співочий сезон найкращого хору 2024 року за версією “Укрінформ” — хору “Гомін”! Не пропустіть фінальні концерти, аби зарядитися енергією, драйвом і любов’ю до української пісні! 🎶 Вечори, які вам ще довго будуть снитися: 🔸 2 липня / 19:00 — “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” Ностальгія, ретро, пісні, які знаємо з дитинства — перевірений рецепт гарного вечора. 🔸 11 липня / 19:00 — “Цей фольк, цей фольк…” Гомінкий, справжній — український фольк у виконанні “Гомону”! 🔸 13 липня / 19:00 — “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” Ще одна нагода поринути у світ українського ретро — обіймаємо вас піснею! 💥 Не проґавте — буде яскраво, буде по-справжньому, буде “Гомін”! ♬ оригінальний звук - Львівський Органний

За три дня видео набрало почти 5 миллионов просмотров, более 250 тысяч лайков и тысячи восторженных комментариев.

Девушка по имени София в комментариях в шутку упрекнула вокалиста на видео, что нет «ни стыда, ни совести, ни номера телефона».

Комментарии пользователей под видео / Фото: Скриншот

«Кто-то может его остановить, потому что у меня руки не позволяют перевернуть», «представьте, чтобы они поехали на Евровидение, это сразу победа», «вам не надоело у меня в телефоне 3 часа играть?», — также пишут пользователи в комментариях.