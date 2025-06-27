«Ни стыда, ни совести, ни номера телефона». Львовские хористы перепели Гигу — видео набрало почти 5 миллионов просмотров
Львовские хористы на репетиции (Фото: Львовский органный зал/Facebook)
Участники Львовского органного зала перепели хит Степана Гиги «Этот сон» и покорили сети.
Соответствующее видео опубликовали 24 июня на официальном аккаунте ансамбля в TikTok. Этим сообщением в сетях органного зала напомнили о том, что завершается сезон хора «Гомон».
В 2024 году эти музыканты и исполнители были признаны лучшим хором 2024 по версии Укринформ.
За три дня видео набрало почти 5 миллионов просмотров, более 250 тысяч лайков и тысячи восторженных комментариев.
Девушка по имени София в комментариях в шутку упрекнула вокалиста на видео, что нет «ни стыда, ни совести, ни номера телефона».
«Кто-то может его остановить, потому что у меня руки не позволяют перевернуть», «представьте, чтобы они поехали на Евровидение, это сразу победа», «вам не надоело у меня в телефоне 3 часа играть?», — также пишут пользователи в комментариях.