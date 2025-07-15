Друг Путина выступит в Италии. Почему там нарушили запрет на прокремлевских артистов 15 июля, 07:21 Валерий Гергиев во время концерта на Красной площади в Москве, 2018 год (Фото: SERGEI CHIRIKOV/AFP via Getty Images)

Известный российский дирижер Валерий Гергиев не выступал на европейских сценах более трех лет — с момента полномасштабного вторжения в Украину, пишет корреспондент ВВС в Южной и Восточной Европе Сара Рейнсфорд.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

Директор Маріїнського та Большого театрів публічно підтримує політику Володимира Путіна й ніколи не виступав проти війни, яку розв’язала його країна.

Однак нещодавно Гергієва запросили до Італії.

Він виступатиме як диригент на фестивалі Un’Estate da RE, що відбудеться з 19 до 31 липня в місті Казерта в італійському регіоні Кампанія.

Поява Гергієва на фестивалі викликала протести італійських активістів і політиків. Однак керівник регіону Вінченцо де Лука наполягає на його участі.

Найпопулярніше

«Культура… не повинна залежати від політики і політичної логіки, — заявив де Лука журналістам в п’ятницю. — Ми не просимо цих людей відповідати за вибір, зроблений політиками».

На початку повномасштабної війни 76-річний чиновник назвав заборону на виступи пропутінських артистів у Європі «моментом дурості й божевілля».

Він також наголошує, що «пишається» тим, що вітатиме Гергієва у своєму місті.

Путін нагороджує Гергієва медаллю, 2016 рік / Фото: Getty Images

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічіерно заявила в інтерв'ю BBC, що дозвіл на повернення Гергієва є «абсолютно неприйнятним».

Вона назвала зіркового диригента «культурним рупором Путіна і його злочинів».

З нею погоджується українська правозахисниця і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук. Запрошення регіонального уряду було, на її думку, «лицемірством», а не нейтралітетом.

Російські опозиційні активісти також засудили несподіване повернення режисера. Фонд боротьби з корупцією покійного опозиціонера Олексія Навального вимагає скасувати його концерт і закликає міністерство внутрішніх справ Італії заборонити Гергієву в'їзд до країни.

Російський диригент не виступав на західних сценах з лютого 2022 року / Фото: GEORG HOCHMUTH/APA/AFP

Попри свою близькість до Путіна, віртуоз Гергієв був постійним гостем на сценах Італії та інших країн Європи.

Востаннє він виступав 23 лютого 2022 року в міланському Ла Скала. Після чого вночі Росія напала на Україну.

На заклик мера Мілана виступити проти війни, Гергієв обрав мовчання і позбувся посади в Ла Скала.

Також припинили співпрацю з Гергієвим Мюнхенський філармонічний оркестр, Баварська державна опера, концертний зал Карнегі-хол у Нью-Йорку, Роттердамський філармонійний оркестр.

Гергієву заборонили виступати на європейських і північноамериканських сценах.

Саме тому запрошення з Італії є таким суперечливим.

Піна Пічіерно, яка сама родом із регіону Кампанія, запевняє: її заклик зупинити захід не є русофобським.

«У світі достатньо блискучих російських митців, які вважають за краще відмежуватися від злочинної політики Путіна», — заявила вона в інтерв'ю BBC.

Депутатка Європарламенту твердить, що отримувала погрози за свою роботу з викриття російської гібридної війни. Вона попереджає: дозвіл Гергієву виступити є неправильним і небезпечним.

«Справа не в цензурі. Гергієв — частина цілеспрямованої стратегії Кремля. Він — один з їхніх культурних посланців, які мають пом’якшити західну громадську думку. Це частина їхньої війни».

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський і прем'єрка Італії Джорджія Мелоні провели зустріч у Римі / Фото: Pasquale Gargano/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images

Ця культурна полеміка спалахнула, коли Італія приймала лідерів країн ЄС, щоб підтвердити свою підтримку Україні та обговорити її відновлення після війни.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні від самого початку виступала з різкою та послідовною критикою Володимира Путіна. Однак її міністерство культури є одним зі спонсорів Un’Estate da RE, який запросив Гергієва.

Високопосадовець від партії Мелоні «Брати Італії» Альфредо Антоніоцці назвав Гергієва «просто видатним митцем».

«Якщо росіяни мають платити за помилки свого президента, то ми здійснюємо своєрідний культурний геноцид», — заявив він.

Минулого місяця Канада офіційно заборонила Гергієву в'їзд до країни, заявивши, що заморозить усі його активи.

Однак Європейський союз ухилився від офіційних санкцій проти диригента, який ніколи відкрито не заявляв про свою підтримку війни.

Гергієв був затятим прихильником Путіна з 1990-х років, брав участь у його виборчій кампанії та підтримав анексію Криму Росією у 2014 році.

Він очолив Большой театр, змінивши керівника, який підписав відкритий лист проти війни в Росії. Він також є художнім керівником і генеральним директором Маріїнського театру.

Гергієв — державний службовець, але 2022 року розслідування команди Олексія Навального виявило, що він володіє елітною нерухомістю за кордоном, а свій російський фонд використовує як «особистий гаманець».

За словами розслідувачів, диригент ніколи не декларував свою нерухомість у кількох містах Італії, а пожертвування в фонд використовує для оплати розкішного способу життя.

Активісти заявляли, що це — нагорода Гергієва за його публічну відданість Путіну.

ВВС не вдалося зв’язатися з диригентом для отримання коментарів.

Речниця Єврокомісії Єва Грнчіржова уточнила: фестиваль Un’Estate da RE не отримує грошей від ЄС — його фінансують з власних фондів Італії.

Але вона додала: «Єврокомісія закликала європейські сцени уникати виступів артистів, які підтримують агресивну війну в Україні».

Художній керівник фестивалю у Кампанії відмовився від коментарів. Але його прессекретар запевнив ВВС, що виступ Гергієва відбудеться, попри всі суперечки.

В підготовці матеріалу брав участь Давід Гільоне.