Один из символов города. В Одессе повреждения получил Воронцовский дворец, памятник культурного наследия

Ночью 24 июля Россия нанесла удар беспилотниками по центральной части Одессы. В результате атаки повреждения получил Одесский городской дворец детского и юношеского творчества, который находится в историческом здании, известном как Воронцовский дворец.

Помещение Одесского городского дворца детского и юношеского творчества, который находится в историческом здании, известном как Воронцовский дворец, получило серьезные повреждения. В здании выбито 19 окон, разрушены наружные двери, обвалилась штукатурка в восьми помещениях, повреждены два старинных фонаря и частично разрушен фасадный карниз.

Фото: @Одесский городской совет

Дворец расположен на краю Приморского бульвара, который оказался под атакой российских ударный БПЛА.

Приморский бульвар входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой. В домах на бульваре, в том числе и в гостинице Лондонская, выбиты окна, на бульваре разбиты скамейки, фонари, повреждено ограждение.

Здание же дворца входит в список Памятников культурного наследия национального значения.

Как сообщает Суспільне, сейчас продолжается техническое обследование поврежденных сооружений.

Воронцовский дворец — является жемчужиной архитектуры города Одессы. Он возведен в стиле ампир по проекту и под руководством архитектора Франца Боффо в 1827 году. Название происходит от имени владельца генерал-губернатора Михаила Воронцова. Колоннада перед дворцом на набережной считается одним из символов Одессы.

Фото: @Wikipedia

Это второй раз за время российско-украинской войны историческое здание оказалось под ударом. Впервые дворец получил повреждения в мае 2022 года в результате российского ракетного удара.