«Ни буря, ни враг меня не сломит». Перед боем с Дюбуа Усик выпустил песню Fight for life с Пивоваровым и DJ Korolova

Идея песни, которая вышла на музыкальных платформах накануне важного боя-реванша за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Дэниелем Дюбуа, Артем Пивоваров, DJ Korolova и Усик выпустили песню, чтобы напомнить миру, который затаив дыхание, будет следить за боем главных супертяжей планеты, о силе и стойкости, с которыми украинцы достойно выдерживают все испытания в супертяжелой борьбе с коварным российским врагом.

Вместе с песней был представлен видеоклип, который одновременно является видеоверсией будущей видеоигры, которая будет рассказывать о вечной битве между светом и тьмой.

«В центре истории три персонажа: Усик как воин-искатель, Королева как олицетворение вдохновения и гармонии, и Пивоваров как источник высшей энергии. На своем пути главный герой сталкивается с разрушительными силами, и именно это сейчас переживает украинский народ. Эта мощная работа еще раз напоминает о силе и стойкости, с которыми украинцы выдерживают все вызовы в нелегкой борьбе», — такова идея авторов клипа.

«Борьба за жизнь, как и другие мои недавние работы, — это эксперимент. В его создании принимали участие талантливые украинцы, которые являются выдающимися представителями нашей страны на мировой арене. Это профессиональный боксер Александр Усик, представитель мировой мелодичной техно-музыки KOROLOVA, которая является одним из лучших исполнителей в этом жанре, и создатели визуализаций для различных иностранных проектов. В этой работе Усик является олицетворением украинского народа. Он бесстрашный, непобедимый, никогда не сдается, движется только вперед и борется с темными силами. Исторически нам удалось подготовить Fight for life к легендарному бою непобедимого чемпиона, который будет защищать свой пояс и в очередной раз покажет, что украинцы — несокрушимый волевой народ», — отметил Артем Пивоваров.

Напомним, реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

На пресс-конференцию и традиционную битву взглядов Александр Усик вышел в эффектном костюме от украинского бренда мужской одежды Damirli, в СМИ образ Усика уже назвали образом гетмана Скоропадского.