«Комары будут роскошествовать». Повышение температуры до +28 градусов и приближающееся похолодание — синоптик 8 июня, 17:34 Любимая погода комаров (Фото:skyfotostock1 / depositphotos)

Повышение температуры воздуха до +28 градусов продержится не очень долго. У кого есть возможность — постарайтесь успеть погреться на солнце в течение завтрашнего дня.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о повышении температуры до +28 градусов в ближайшее время и предупредила о временном похолодании уже через несколько дней.

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«9-го июня дожди, местами с грозами, пройдут в прикарпатских областях, на севере Украины, вечером дойдут до Волыни и Ровенской области.

На остальной территории — юг, восток, центр — без осадков.

Ветер юго-восточный, умеренный.

Температура воздуха завтра в течение дня ожидается высокой, +24+28 градусов. Только на Львовщине, Ивано-Франковщине и на Закарпатье будет свежее, +20+24 градуса.

В Киеве в пятницу есть вероятность небольшого дождя, однако не без прояснений. Теплая, даже очень теплая погода, восстановится, завтра до +28 градусов.

Похолодает в воскресенье-понедельник, с периодическими дождями — комары будут наслаждаться.

На Херсонщине — внимательно — в воскресенье, 11-го июня, есть вероятность умеренного, даже местами сильного дождя (карта)".

Фото: Наталья Диденко / facebook