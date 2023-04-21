Когда страны «защищают» свои рынки. Что я думаю об ограничении импорта 21 апреля, 16:30

Ограничивать импорт с целью поддержки или развития отечественных производителей — ошибочное и дилетантское мнение. И вот почему

Этот миф является продолжением идей импортозамещения и экономики полного цикла, существовавшей когда-то в советском союзе.

Часто поклонники совка отмечают, что раньше у нас существовали фабрики и заводы, а приватизация и рынок все уничтожили. Да, возможно, советский союз создавал впечатление (только впечатление, а не факт) сильного промышленного государства, но люди жили в нищете и не имели даже десятой части того, что есть у украинцев сейчас.

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Да, можно было производить автомобили, при том, что у людей не было своих автомобилей, потому что это было роскошью.

Настоящей целью экономики являются не производители или предприниматели, а потребители. Чем больше им доступно товаров и услуг, тем лучше работает экономика. Если мы возьмем самые богатые страны мира, немногие из них являются производителем автомобилей, но это никак не мешает их жителям ездить на дорогих и качественных авто.

Ограничение импорта одновременно ограничивает доступ потребителей к дешевым, разнообразным и качественным товарам, которые были созданы людьми всей Земли. Более того, ограничение импорта тормозит развитие местного производства и экспорта.

Настоящей целью экономики являются производители или предприниматели, а потребители

Во-первых, любое производство использует импорт комплектующих и оборудования. Чем дешевле и доступнее комплектующие и оборудование, тем меньше будет себестоимость продукции.

Во-вторых, экспорт и импорт взаимосвязаны и равны друг другу. Импорт невозможен без экспорта, экспорт невозможен без импорта. Ограничивая одно, автоматически ограничивается другое. Как говорится, чтобы что-нибудь купить, сначала нужно что-нибудь продать.

В-третьих, нельзя держать отечественных производителей в теплой ванне, защищать их от мировой конкуренции. Это не честно по отношению к потребителям, которых протекция заставляет потреблять некачественные дорогие товары, и в конце концов это ослабляет самих предпринимателей, которые теряют эффективность и стимул постоянного совершенствования.

Да, развивать украинское производство нужно, в этом не может быть никакого сомнения. Но для этого нужно не импорт ограничивать, удорожать его пошлинами и процедурами, а создавать наилучшие условия для бизнеса. Создавать гарантии неприкосновенности прав собственности, стабильную валюту и экономическую свободу.

Вы спросите, что делать с тем, что страны защищают свои рынки от дешевых товаров и сырья, в том числе украинских? По крайней мере, не повторять за ними эту ошибочную практику и наоборот, открывать свои рынки, убирать препятствия, создавать лучшие в мире условия для бизнеса.

Текст опубликован с разрешения автора

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