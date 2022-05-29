Показал разрушенный регион. Зеленский посетил Харьковскую область: встретился с защитниками, Тереховым и главой ОВА 29 мая, 14:54 Цей матеріал також доступний українською Во время визита в Харьковскую область Зеленский встретился с украинскими защитниками (Фото:Офис президент)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 мая посетил передовые позиции Харьковской области. Он вручил украинским военным государственные награды и ценные подарки, сообщили в Офисе президента.

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В ходе рабочего визита Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой в зоне ответственности подразделений осмотрел разрушенные жилые дома в Салтовском районе Харькова и админздания.



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«Харьковская область. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу для Украины. Спасибо каждому из вас за службу!» — заявил президент.



Также Зеленский рассказал, что в Харькове и области разрушены уже 2229 домов, опубликовав видео с последствиями атак оккупантов. Он встретился с главой Харьковской ОВА Олегом Синегубовым и мэром Харькова Игорем Тереховым.

В ходе совещания с участием военного командования и руководства правоохранительных органов региона президент предложил проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных домов.



«Все восстановим, отстроим, наполним жизнью. В Харькове и во всех других городах и селах, куда пришло зло», — подчеркнул глава государства.



В течение последней недели российские оккупанты продолжили обстрелы Харькова и области. 26 мая в результате обстрела города погибли девять человек, в частности пятимесячный ребенок и его отец, 19 — получили ранения. 25 мая Синегубов сообщил, что военные РФ готовятся возобновить наступление на регион, но в Генштабе сообщили о неудавшейся попытке.

