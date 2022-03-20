«С минированием пути». Оккупанты готовят захват гумколонны в Харьковской области — Верещук 20 марта, 17:04 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

Оккупанты РФ готовятся к захвату гуманитарной колонны по маршруту Харьков — Малая Рогань. Об этом свидетельствуют данные агентурной разведки, заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Она призвала ответственных лиц принять меры безопасности, а российскую сторону «прекратить провокации и цинические нарушения международного гуманитарного права».

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«По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков—Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути», — заявила Верещук.



Всего на воскресенье, 20 марта, согласовано семь гуманитарных коридоров. В частности, из Харькова гуманитарную помощь планируют доставить в Волчанск, Рогань и Малую Рогань.



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