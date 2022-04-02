Харьковчан до конца войны освободили от уплаты коммунальных услуг

2 апреля, 00:00
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Последствия обстрелов российских оккупантов в Харькове (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Последствия обстрелов российских оккупантов в Харькове (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что жителям города не нужно будет платить за коммунальные услуги с 24 февраля и до конца войны.

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«Все коммунальные услуги, которые предоставляет город, с 24-го февраля и до конца войны будут списаны!», — заявил Терехов.

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В Минсоцполитики призвали украинцев по возможности оплачивать ЖКХ, чтобы местные власти имели возможность платить зарплаты коммунальщикам. Правительством было принято решение о запрете начисления и взыскания штрафов/пени за несвоевременную или неполную оплату услуг ЖКХ населением.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Коммуналка Харьков Игорь Терехов Война России против Украины

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