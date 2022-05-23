В Харькове с начала полномасштабной агрессии России из-под завалов зданий извлекли более 150 тел 23 мая, 04:46 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы в Харькове (Фото:ГСЧС)

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Харьковский гарнизон ГСЧС извлек из-под завалов более 150 тел погибших.



Война России против Украины — главные события 22 мая

В эфире национального телемарафона замначальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Анатолий Торяник заявил, что спасатели полностью разобрали завалы на 98 объектах, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Во время оперативно-спасательных работ нашими подразделениями было спасено более 250 человек», — добавил чиновник.

Он отметил, что наиболее массированные обстрелы в Харькове пришлись на районы, расположенные ближе к линии столкновения, до которых враг мог достать артиллерией — Северную Салтовку, Пятихатки, поселок Жуковского, Рогань и Горизонт.

По его данным, при исполнении погибли 5 человек (2 спасателей, приехавших тушить пожар после обстрела и попавшие под повторный обстрел, а также 3 саперов), а 7 саперов получили ранения.

«На сегодня у нас больше 2 тысяч заявок найденных взрывоопасных предметов, которые находятся на улицах в домах, — просто физически наши [пиротехники] не успевают выехать и все это ликвидировать», — резюмировал Торяник.

Российские войска в воскресенье, 22 мая, снова нанесли серию артиллерийских ударов по окраинам Харькова. Под ударом вражеских РСЗО оказались Северная Салтовка и Большая Даниловка.

