В Харьковской области оккупанты обстреляли Национальный музей Сковороды. Огонь уничтожил здание
Здание Национального музея Сковороды (Фото:Denis Vitchenko/Wikipedia)
В ночь на 7 мая российские войска обстреляли Национальный литературно-мемориальный музей выдающегося украинского философа Григория Сковороды, который расположен в селе Сковородиновка Харьковской области. В результате вспыхнул сильный пожар, огонь почти полностью уничтожил здание.
Война России против Украины — главные события 6 мая
Об этом сообщает Суспільне.
Как рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко, один из российских снарядов попал в крышу здания музея. Огонь охватил все помещения, сейчас спасатели продолжают тушить пожар.
В результате обстрела ранения получил 35-летний сын директора музея, который этой ночью остался охранять помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и отправили в больницу.
Национальный музей Сковороды расположен в селе Сковородиновка Золочевской поселковой территориальной громады Богодуховского района Харьковской области. Это было имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода.
Этой осенью в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.
В конце февраля оккупанты уничтожили историко-краеведческий музей поселка Иванков в Киевской области, где выставлялись работы известной украинской художницы Марии Примаченко.
Тогда после обстрела россиян начался пожар и обрушилась крыша здания. Работы известной украинской художницы Марии Примаченко спасли охранник музея Анатолий, его жена Наталья и несколько односельчан.