В Харьковской области оккупанты обстреляли Национальный музей Сковороды. Огонь уничтожил здание 7 мая, 02:24 Цей матеріал також доступний українською Здание Национального музея Сковороды (Фото:Denis Vitchenko/Wikipedia)

В ночь на 7 мая российские войска обстреляли Национальный литературно-мемориальный музей выдающегося украинского философа Григория Сковороды, который расположен в селе Сковородиновка Харьковской области. В результате вспыхнул сильный пожар, огонь почти полностью уничтожил здание.

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Об этом сообщает Суспільне.



Как рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко, один из российских снарядов попал в крышу здания музея. Огонь охватил все помещения, сейчас спасатели продолжают тушить пожар.

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В результате обстрела ранения получил 35-летний сын директора музея, который этой ночью остался охранять помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и отправили в больницу.

Национальный музей Сковороды расположен в селе Сковородиновка Золочевской поселковой территориальной громады Богодуховского района Харьковской области. Это было имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода.



Этой осенью в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.



В конце февраля оккупанты уничтожили историко-краеведческий музей поселка Иванков в Киевской области, где выставлялись работы известной украинской художницы Марии Примаченко.



Тогда после обстрела россиян начался пожар и обрушилась крыша здания. Работы известной украинской художницы Марии Примаченко спасли охранник музея Анатолий, его жена Наталья и несколько односельчан.