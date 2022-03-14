В Харькове разрушены около 600 жилых домов из-за обстрелов со стороны оккупантов 14 марта, 20:42 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов со стороны российских оккупантов (Фото:Национальная полиция Украины)

В Харькове из-за постоянных обстрелов города российскими оккупантами разрушены около 600 жилых домов.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, эти дома не подлежат восстановлению, поэтому люди фактически лишились жилья. Также в Харькове разбомбили 50 школ и ряд медучреждений, в том числе роддома.

«Нам приходится передислоцироваться, перевозить людей, доставлять помощь. Также мы организовываем горячее питание, обеспечиваем людей медикаментами, в частности инсулином. Мы контролируем ситуацию в городе», — сказал Терехов.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача — сохранить жизнь людей и прекратить войну. В ходе общения с Лори Лайтфут, мэром Чикаго, Терехов подчеркнул, что необходимо закрыть небо над Украиной.

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