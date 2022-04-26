Был защитником на поле и на войне: при обороне Харькова погиб львовский футболист 26 апреля, 15:07 Цей матеріал також доступний українською Артур Гриценко (Фото:Отделение Национального олимпийского комитета Украины во Львовской области)

В боях с российскими оккупантами под Харьковом погиб футболист и военнослужащий Артур Гриценко.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом сообщили в отделении Национального олимпийского комитета Украины во Львовской области.

«Он был защитником на футбольном поле и защитником на войне. Вечная и светлая память украинскому герою. Искренние соболезнования семье и близким воина», — сказано в сообщении.

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Артур Гриценко погиб 22 апреля. Ему было 44 года. Артур служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Образование будущий футболист получил в учебном заведении, которое теперь называется Львовским колледжем спорта.

Как футболист он реализовал себя в Житомире и Львове. Тренером Артура был Ярослав Луцишин. На профессиональном уровне спортсмен выступал за футбольные клубы Львов, Карпаты-2, Галичина — Карпаты, Газовик.

В Харьковской области во время обстрела Дергачей российскими оккупантами 25 апреля погиб ученый Леонид Гамбаров.