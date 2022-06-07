ВСУ заставили оккупантов отойти в Харьковской области, те устроили террор против мирного населения — ОГА

7 июня, 21:29
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Дом на окраине Харькова, разрушенный российскими военными, 6 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Дом на окраине Харькова, разрушенный российскими военными, 6 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Российские оккупанты не могут преодолеть сопротивление защитников Украины в Харьковской области и усилили обстрелы мирных жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в обращении вечером во вторник, 7 июня.

«Враг не способен преодолеть сопротивление наших защитников. Зато оккупанты устроили настоящий террор против мирного населения, обстреливая безоружных людей», — рассказал он.

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Во вторник россияне обстреливали Харьков и села Черкасская Лозовая, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района. Предварительно, погибли три человека, еще минимум шесть — были ранены. Синегубов предупредил, что обстрелы могут продолжиться и находиться на улице сейчас очень опасно, и призвал жителей по возможности оставаться в укрытиях.

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«Наши ВС продолжают удерживать позиции. Враг и сегодня пытался их атаковать, в частности, на северном, северо-восточном направлении, на Изюмском направлении, но успеха не имел, отошел с большими потерями в живой силе и бронетехнике… [Защитники Украины] героически гонят врага с территории области, мы в них верим и поддерживаем», — подчеркнул глава ОВА.

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https://www.youtube.com/embed/x07bIIKFP60
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Харьковская область Харьков Олег Синегубов Война России против Украины

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