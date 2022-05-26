При обстреле оккупантами Харькова погибли пятимесячный ребенок и его отец — полиция 26 мая, 21:39 Цей матеріал також доступний українською Жертвами обстрела стали восемь человек (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

В результате обстрела российскими оккупантами Харькова 26 мая погибли восемь человек, среди которых — пятимесячный ребенок и его отец. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Обновлено в 21:54. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире всеукраинского марафона сообщил о девяти погибших и 19 раненых в результате обстрела.

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Предварительно, россияне обстреливали Харьков из гаубиц.

«Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-месячный малыш. Мужчина умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже полицейские Харьковской области нашли и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда», — написал Клименко.

Еще 17 человек были ранены в результате обстрела, среди них — девятимесячная девочка. Ее доставили в больницу с осколочными ранениями, сообщила Харьковская областная прокуратура. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, объединенное с умышленным убийством).

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей не выходить на улицу без необходимости и находиться в укрытиях во время сигналов тревоги.

«Наши Вооруженные Силы знают свое дело, гонят врага. На севере, северо-восточном и Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери», — рассказал он.



26 мая российские оккупанты обстреляли Шевченковский и Киевский районы Харькова, а также Павлово Поле.