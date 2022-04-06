Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Балаклее, погибли три человека

6 апреля, 23:13
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Здание в Дергачах Харьковской области, разрушенное в результате российского удара, 6 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Здание в Дергачах Харьковской области, разрушенное в результате российского удара, 6 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

В результате обстрела российскими оккупантами домов во временно захваченной Балаклее Харьковской области погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Россия обстреляла из артиллерии жилые дома, они частично разрушены. Открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Вечером 6 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовской громаде Харьковской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил мэр Сергей Зеленский.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Харьковская область Лозовая Балаклея Война России против Украины

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