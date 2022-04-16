Мэр Лозовой призвал горожан срочно эвакуироваться: оккупанты угрожают нанести ракетный удар по вокзалу 16 апреля, 15:04 Цей матеріал також доступний українською Российские захватчики угрожают нанести удар по вокзалу в Лозовой (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

Мэр города Лозовая Харьковской области призвал горожан срочно эвакуироваться. Заявление было опубликовано после того, как российские оккупанты распространили сообщение об угрозе ракетного удара по вокзалу города.

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Мэр города Сергей Зеленский призвал людей срочно отъехать на поезде Лозовая — Хмельницкий в 17:30. Позже он сообщил, что эвакуация лозовчан также будет организована автобусами в Павлоград. Сбор запланирован на 17:30 на площади в центре города (напротив лицея № 10), а также в 17:30 возле сквера Афганцев.

Видео дня

UPD 15:30 Пользователи под постами мэра массово пишут, что его страницу могли взломать. Люди волнуются, что оккупанты попытаются обстрелять вокзал во время эвакуации, как это произошло в Краматорске.

UPD 15:40 Мэр в ответ записал видеообращение, в котором сообщил, что его призывы эвакуироваться — не фейк. Он подтвердил информацию об эвакуации населения на поездах и автобусах, запланированную на 17:30 субботы, 16 апреля.

По его словам, наземной угрозы Лозовой нет, но есть вероятность увеличения числа ракетных обстрелов города и бомбардировок. Он также призвал горожан не паниковать.

Как сообщает Voxcheck, российские телеграм-каналы пишут о возможном ракетном ударе по вокзалу в Лозовой.

Традиционно россияне пытаются обвинить Вооруженные силы Украины в якобы подготовке провокации. Но фактически Россия выдает свои планы.

Аналогичные сообщения россияне распространялись перед ударом по Краматорску.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области, где сотни мирных жителей ждали эвакуационных поездов. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные боезаряды, ударив Точкой-У.

В результате ракетного удара оккупантов РФ по железнодорожному вокзалу в Краматорске погибли 57 человек — среди них и дети.



Мир осудил атаку россиян в Краматорске — в Пентагоне и ЕС заявили, что атаку совершила именно РФ.

