Оккупанты увеличили количество обстрелов Харькова и области, есть погибшие — Терехов 11 апреля, 23:06 Цей матеріал також доступний українською Российский снаряд в Харькове, 11 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские оккупанты увеличили интенсивность обстрелов, среди мирных жителей есть раненые и погибшие.

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В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Терехов отметил, что днем Россия стала чаще наносить удары по Харькову и расширила географию бомбардировок. Он призвал жителей по возможности оставаться в укрытиях.

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«[Оккупанты] опять бомбили жилые кварталы, парк Горького, объекты городской инфраструктуры. В нескольких районах города спасатели разминировали боеприпасы… Есть раненые и погибшие. Самое ужасное то, что погиб ребенок», — рассказал он.

Городской голова также сообщил, что в Харькове возобновят учебный процесс. Он будет проходить дистанционно, с использованием электронных образовательных платформ и онлайн-сервисов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате дневных атак по области погибли восемь человек, в том числе 13-летний ребенок. 19 человек ранены, среди них дети 4 и 9 лет.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают его из РСЗО, артиллерии и минометов, а также пытаются удержать захваченные рубежи в районе Изюма.