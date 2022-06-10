Оккупанты прислали в Боровую Харьковской области марионетку из Беларуси — поселковый совет 10 июня, 21:09 Цей матеріал також доступний українською Оболочка от российского кассетного боеприпаса в Харьковской области, 10 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Российские оккупанты поставили «руководить» временно захваченной Боровской поселковой громадой Харьковской области белоруса Андрея Семашко и военного коменданта из Новосибирска Сергея Раздорожного.

Об этом сообщает пресс-служба Боровского поселкового совета в Telegram-канале в пятницу, 10 июня.



По предварительной информации местных властей, Андрей Викторович Семашко раньше был управляющим делами Барановичского исполкома Брестской области Беларуси, а до этого возглавлял отдел ЖКХ в исполкоме Барановичей. 1 июня оккупанты незаконно провозгласили его «главой Боровской громады».

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В то же время белорусская служба Радио Свобода сообщает, что управделами Барановичского горисполкома — человек с другим отчеством, Андрей Михайлович Семашко. Журналисты не смогли получить комментарий у исполкома.

В поселковом совете также рассказали, что на территории громады нет мобильной связи и интернета, нельзя перевести деньги в наличные или расплатиться в магазине картой, люди вынуждены выживать без пенсий и зарплат. Россияне продолжают мародерствовать в домах, из которых уехали хозяева.

В Боровской центральной больницы жители временно захваченной громады получают лекарства, переданные со свободной территории Украины, также сказано в сообщении.

«Боевые действия на территории громады не ведутся, но с Изюмского направления постоянно слышны звуки мощных взрывов и обстрелов. В разных населенных пунктах Боровской громады и за их пределами наблюдается присутствие оккупационных войск и вражеской техники. Село Чернещина оккупанты закрыли на въезд и на выезд, пускают только местных жителей. Вероятно, там находится значительная часть вражеских сил», — добавили местные власти.

В Генштабе ВСУ вечером 10 июня сообщили, что на Харьковском направлении российские оккупанты пытаются не допустить продвижения Сил обороны Украины в направлении границы. Враг обстрелял украинские подразделения в районах Харькова, Криничной, Гусаровки, Байрака и Чепеля.