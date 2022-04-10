Керамических петушков Зеленскому и Джонсону подарила художница из Харькова 10 апреля, 16:49 Цей матеріал також доступний українською Харьковчанка Валерия Полянскова сделала подарок Зеленскому и Джонсону (Фото:Владимир Зеленский / Instagram)

Президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр Борис Джонсон во время прогулки по Киеву получили в дар керамических петушков. Их вручила лидерам двух государств харьковская художница Валерия Полянскова.

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Видео и фото встречи харьковчанки с Зеленским и Джонсоном опубликовала пресс-служба Офиса президента 9 апреля. Валерия Полянскова написала о ней в Facebook. По словам харьковчанки, петушки предназначались для ее польских друзей, а идея вручить их украинскому президенту и британскому премьеру возникла спонтанно.

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«То, что петушок — один из главных символов победы, стало понятно с первых фото. Поэтому когда возник вопрос о подарке для дорогих польских друзей — я принялась искать петушков. Вместе с Даниилом Сябро мы поехали их забирать. Дальше была серия странных временных совпадений, пропущенных поворотов. В результате мы оказались на улице Лютеранской, и увидели гуляющего Зеленского и Джонсона. Пофотографировали их издалека… И уже практически перед домом, я поняла, как завтыкала, и что не сделала… На что Даня сказал — если хочешь поедем и попробуем подарить. Конечно на Лютеранской делегации уже не было, но нам дали направление — Аллея Героев Небесной Сотни. И там у нас все получилось!» — рассказала художница.

Вскоре сообщение о подарке появилось на официальной странице Владимира Зеленского в Instagram: «Прогулка по центру Киева вместе с Борисом Джонсоном и неожиданный, но очень символичный подарок от художницы из Харькова. Глиняные петушки, копия тех, что были на известном фото из разрушенной Бородянки. Они стали символом стойкости украинского народа. Верим, что это хороший знак. Победим!».

Фотографию разрушенного дома в Бородянке Киевской области, освобожденной от россиян, опубликовала журналистка Елизавета Серватинская. В объектив фотокорреспондентки попала кухонный шкафчик в одной из квартир. Сверху на шкафчике стоял керамический петушок созданный мастером васильковской майолики Прокопом Бидасюком. Работы Бидасюка хранятся в Национальном музее украинского народного декоративного искусства.

Фото Елизаветы Серватинской вдохновило иллюстраторов и дизайнеров, шкафчик и петушок стали интернет-мемом — символом стойкости украинцев.