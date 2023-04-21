Игнат ответил, есть ли у России возможность совершать новые массированные обстрелы 21 апреля, 16:28 Игнат прокомментировал возможность новых массированных обстрелов (Фото:Воздушное командование Восток)

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что количество ракет при возможном будущем массированном обстреле Украины зависит от того, сколько у оккупантов будет готово носителей.

Таким образом он в эфире телемарафона ответил на вопрос, какие возможности есть у России наносить массированные обстрелы Украины, по состоянию на сегодня.

Игнат отметил, что все зависит от того, сколько будет в готовности российских разных типов носителей ракет.

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«Все зависит от того, сколько будет носителей, и сколько ракет им будет не жаль выкинуть. Потому что вы видите, сколько ракет стратегического запаса они выкинули по нашей инфраструктуре и не достигли желаемого результата», — отметил Игнат.

Он напомнил, что оккупанты используют для атак по Украине ракеты морского, воздушного, наземного базирования. Он уточнил, что воздушное базирование — это самолеты Ту-95, Ту-160, которые могут взлететь в достаточном количестве.

По его словам, россияне могут выпускать 50−70 ракет при массированных ударах.

Также, по его данным, оккупанты во время массированных обстрелов обычно используют где-то одну четвертую Калибров и три четвертых ракеты воздушного базирования. Более того, россияне применяют ракеты С-300 и баллистические ракеты.

Игнат отметил, что в РФ уже получают старые советские проекты ракет, таких как Х-50, которые хотят восстанавливать.

30 марта в Главном управлении разведки Минобороны отмечают, что до того, чтобы у России полностью закончились ракеты еще далеко, потому российские атаки по Украине могут продолжаться еще долго.