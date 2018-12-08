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Google Translate улучшит свой "гендерный" перевод

Техно

Сегодня, 12:22

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Google Translate улучшит свой "гендерный" перевод

Браузер Google улучшает функцию перевода

Скриншот Google

Google Translate будет переводить слова, которые употребляются для обоих полов, в двух вариантах.

Об этом сообщает Blog.google.

Если раньше слова, например, "сильный" или "врач" в переводе касались мужского рода, то теперь сервис будет предлагать два перевода. Например, турецкий язык употребляет "o bir doktor" в одном роде. А английский перевод дает два варианта: she is a doctor/he is a doctor.

Опция пока доступна только в браузерах Chrome и Firefox в переводах с английского языка на французский, итальянский, португальский, испанский и с турецкого языка на английский.

На украинском и русском языках опция, соответственно, недоступна.

 

 

 

Теги:   Переводчик Google

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