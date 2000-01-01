Літо — це не лише сезон відпусток і довгих вечорів, а й час, коли напої стають частиною атмосфери. Що може бути кращим за великий глечик охолодженого коктейлю, який розділяють друзі на дачі, пікніку чи на балконі з видом на захід сонця?

Літні коктейлі давно вийшли за межі індивідуального келиха — тепер це цілі діжки настрою, які готуються одразу на велику компанію. Сангрія з фруктами, що просочилися вином і сонцем, класичний мохіто, який бадьорить м’ятою і лаймом, або ж легкі сучасні мікси на кшталт шприца з лімончелло чи витонченого хуго з бузиною — усе це не просто напої, а ритуал. Їх не подають — ними пригощають. Їх не п’ють — ними насолоджуються у добрій компанії, де келих наливають не собі, а одразу всім.



Безалкогольні версії не менш ефектні — ідеальні для тих, хто за кермом, або просто обрав день без градусів. А головне — усі ці коктейлі легко готуються у великому об’ємі, з простих інгредієнтів і з приємним ефектом: з перших ковтків настрій стає трішки святковішим, а розмова — теплішою.