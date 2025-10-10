Католическая церковь заменила церковное вино из-за того, что оно стало хитом в местных барах

10 октября, 17:47
Кенийская католическая церковь ввела новый бренд алтарного вина (Фото: depositphotos/АІ)

Кенийская католическая церковь ввела новый бренд алтарного вина (Фото: depositphotos/АІ)

Кенийская католическая церковь ввела новый бренд алтарного вина для Святой Мессы после того, как предыдущий стал широко доступным в местных барах.

Об этом пишет BBC.

Новый сакраментальный напиток, который имеет простое название Местное вино, имеет герб Кенийской конференции католических епископов (KCCB) и официальную подпись, удостоверяющую его подлинность. «Новоутвержденное вино не продается ни в одном торговом месте, а импортируется и принадлежит KCCB и распространяется только среди епархий», — сказал BBC архиепископ Ньери Энтони Мухерия.

Этот шаг был одобрен католическими верующими, которые считают, что предыдущий бренд потерял свою святость из-за широкого использования вне церкви.

Новое утвержденное вино в Кении распространяется только в епархиях (Фото: depositphotos/АІ)
Новое утвержденное вино в Кении распространяется только в епархиях / Фото: depositphotos/АІ

«Новое утвержденное вино не продается ни в каких торговых точках, а импортируется и принадлежит KCCB, и распространяется только в епархиях», — сообщил BBC архиепископ Ньери Энтони Мугерия.

Этот шаг был одобрительно воспринят католическими верующими, которые считают, что предыдущая марка потеряла свою святость из-за широкого использования вне церкви.

Вино используется во время Мессы как символ крови Иисуса Христа и обычно употребляется священником. В некоторых случаях его также дают прихожанам.

По словам архиепископа Мугериа, состав вина регулируется каноническим правом Католической церкви. «Контроль за качеством и стандартами вина и гостий (хлеба, символизирующего тело Христа), которые используются во время мессы, возложен на католических епископов страны. Этот вопрос периодически пересматривается», — добавил архиепископ.

Старое вино, которое распространялось местным производителем алкоголя, широко продавалось в магазинах алкогольных напитков, отелях, барах и супермаркетах. «К сожалению, стало привычным, что предыдущее вино легко доступно в светских магазинах и барах», — сказал архиепископ Мугерия в интервью BBC.

Изучив несколько вариантов вина, Католическая церковь в Кении остановилась на южноафриканском. Новое вино было официально представлено впервые тысячам верующих во время нынешнего Национального дня молитвы в Национальном марианском святилище Субукия в районе Накуру в Кении в субботу. «Это единственное вино, которое отныне будет использоваться во время месс по всей стране», — сказал архиепископ Морис Мухатия Макумба, председатель КККБ, держа в руках бутылку нового сакраментального вина.

Он приказал всем католическим церквям страны прекратить использование старого вина и призвал священников ознакомиться с новыми правилами распределения и авторизованными торговыми точками.

«Новоутвержденное вино не продается ни в одной торговой точке», — сказал архиепископ Мугерия, добавив, что новый напиток импортируется и принадлежит КККБ.

«Это гарантирует чистоту от источника». На этикетке нового вина написано: «Плод виноградной лозы и труд человеческих рук станут нашей чашей радости» — это отражает священное предназначение вина. Вино для алтаря, которое в суахили называется «дивай», употребляется по-разному в разных епархиях, в зависимости от литургического периода и уровня активности церкви.

Спрос на него достигает пика во время Пасхи, Рождества и других больших религиозных праздников. Некоторые члены католической общины приветствовали введение нового вина, выразив беспокойство тем, что старое вино продавалось в магазинах как обычный напиток, что уменьшало его священное значение.

«Это правильный шаг к сохранению священности Евхаристии и обеспечению того, чтобы для мессы использовалось только должным образом подготовленное вино», — сказал один католик BBC.

Более 80% из 50 миллионов жителей Кении считают себя христианами. Из них около 10 миллионов, или примерно 20% от общей численности населения, являются католиками, согласно правительственной статистике. Остальные христиане принадлежат к различным евангельским церквям и другим конфессиям, включая Англиканскую церковь Кении и Пресвитерианскую церковь.

