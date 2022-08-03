Вслед за ЕС. Швейцария ввела санкции на импорт российского золота

3 августа, 16:16
Золото (Фото:REUTERS/Alexander Manzyuk)

Золото (Фото:REUTERS/Alexander Manzyuk)

Вслед за Евросоюзом Швейцария ввела санкции на импорт золота из России.

Об этом сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

Швейцария также зеркально отразила европейские исключения из санкций, касающиеся поставок сельхозпродукции и нефти в третьи страны.

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Так называемый золотой пакет европейских санкций был принят в конце июля и оказался существенно скромнее предыдущих шести раундов санкций против России за нападение на Украину.

Запрет на импорт слитков носит символический характер ввиду того, что торговля золотом была остановлена финансовыми санкциями еще зимой.

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22 июля Швейцария закупила российское золото впервые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

21 июля Евросоюз принял седьмой пакет санкций против России.

ЕС ввел запрет на операции с золотом из РФ, включая драгоценности. Также Евросоюз расширил список подстанционных товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию страны-агрессора или ее сектора обороны и безопасности, усилив экспортный контроль товаров двойного назначения и передовых технологий.

https://www.youtube.com/watch?v=2UBq7CleE-s

Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, которая по итогам 2021 года экспортировала золота на 12,6 млрд фунтов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Швейцария Золото Санкции против России Санкции ЕС Санкции Война России против Украины

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