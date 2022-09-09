Не менее $300 млрд. Украина назвала сумму репараций, которую хочет получить от РФ 9 сентября, 12:09 Ущерб, нанесенный Россией за время войны, значительно превышает сумму в $300 млрд. (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украина планирует добиться от России репараций за развязанную войну на сумму не менее $300 миллиардов.



Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил изданиям медиагруппы Funke, пишет DW.

«Мы хотим получить компенсацию за все убытки, которые Россия нанесла Украине своей агрессивной войной», — подчеркнул он.



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На Генассамблее ООН Украина хочет добиться принятия резолюции, которая станет основанием для создания международного механизма возмещения ущерба. Тот, который Украина испытала в результате нападения РФ, оцениваются гораздо выше. Но упомянутая сумма в $300 млрд соответствует международным активам Центрального банка России, замороженным в рамках санкций.

Также Малюська требует доступа к этим средствам, зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов.

В конце июня глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер заявил, что на восстановление Украины после полномасштабной войны может потребоваться от 750 млрд до 1 трлн евро ($1,1 трлн).

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