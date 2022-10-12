«Может привести к блэкауту». Что будет со светом в Украине и какой худший сценарий ― эксперт 12 октября, 16:37 Отключение света в Украине — Юрий Ковальчук рассказал, что будет дальше с энергетикой после обстрелов (Фото:Pixabay.com)

Эксперт в сфере энергетики, соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире Радио НВ рассказал, что могут сейчас сделать украинцы, чтобы ускорить восстановление системы энергетики. Он рассказал о перспективах восстановления системы, возможно ли закупать электроэнергию в ЕС, и к чему украинцам следует быть готовыми зимой 2022−2023 года.

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― Вчера очень много моих знакомых, вся моя лента Facebook была наполнена фотографиями, как люди освещали свои помещения свечами. я к тому, что в некоторых районах, городах, населенных пунктах уже начались веерные отключения электроэнергии. Скажите, пожалуйста, это самое худшее, что может произойти? К чему вообще нужно быть готовым из-за этих атак на энергетические инфраструктурные объекты?

― Конечно, ничего хорошего нет в том, что мы, к сожалению, видим процесс веерного отключения электроэнергии, точнее принудительного отключения энергии от потребителя. Хуже, конечно, может быть, к сожалению. Потому что та ситуация, которая сейчас есть — это еще оптимальный сценарий, оптимальный вариант. По большому счету, я слышал, Укрэнерго говорит, что 30% мощностей из-за ракетных ударов вышли из строя. Думаю, это несколько неправильная цифра. Установленные мощности — та же Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области — их суммарная мощность почти четыре тысячи мегаватт; но они никогда не работали полной установленной мощностью. Они работали в лучшем случае от силы 50% максимум, а то и меньше. Поэтому я бы оценивал, что где-то до 10% ― это максимум от действующей мощности, используемой в Украине, выведенных ракетными ударами. Но даже этих 10%, к сожалению, хватает для того, чтобы у нас сегодня были проблемы с электроснабжением и задействовался вариант принудительного ограничения электроэнергии, то есть веерные отключения. Я думаю, что люди с пониманием относятся к этому и в силу своих возможностей и понимания будут переживать это, потому что четыре-шесть-восемь часов — я понимаю, что в условиях общества комфорта даже четыре часа без воды, без электроэнергии — это уже сложно и создает дискомфорт. Но у нас совсем другая ситуация.

Эксперт в сфере энергетики, соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук https://www.youtube.com/watch?v=vNWFfESTCJU

― Скажите, пожалуйста, это самое худшее, что может произойти?

― Что может быть худшим? Ракетные удары, которые мы видели, это удары по маневренным мощностям, по тепловым электростанциям, тепловым электроцентралям. Они и покрывают пики потребления электроэнергии, вечерние и утренние. Поэтому, кстати, часто, когда говорят «давайте вечером экономить электроэнергию», возникает странное чувство, потому что на самом деле есть и утренний пик. И утром люди тоже встают, умываются, чистят зубы, едят; готовят еду, греют что-то, там тоже есть пики. Поэтому если уж экономить, нужно и вечером, и утром. Более того, скажу, что эта экономия, к которой призывают людей, это хорошо, экономить электроэнергию нужно, бережно относиться к ней. Но она по факту дает незначительный результат, незначительный эффект, основной эффект — это веерные отключения, принудительное ограничение электроэнергии. Так вот, эти маневренные мощности, мы можем себе представить ситуацию, пока будут проводить оперативный ремонт, который позволит включить эти объекты в работу. Будем надеяться, что большинство из них вернется к работе; а затем уже будет производиться более глубокий ремонт тех повреждений, которые были нанесены. Оперативный ремонт также позволит вывести в работу поврежденные станции. Веерные отключения все же дают нам возможность быть с электроэнергией, пусть с очередностью, но получать ее.

Другая ситуация, когда мы можем увидеть удары, которые могут касаться атомных электростанций — это база производства электроэнергии. Эти маневренные мощности, ТЭС и ТЭЦ, они производят всего-навсего 25% электроэнергии в Украине, большую часть электроэнергии производят атомные электростанции. В принципе, это все знают за последние годы, слышали это. Сейчас можно говорить о тех 60%, это вдвое больше, даже в 2,5 раза. Сейчас есть девять блоков без Запорожской АЭС — на ней шесть блоков и они не работают, не подключены сегодня к энергосистеме Украины. Есть девять блоков: Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская станции. Так вот, даже из этих девяти блоков если четыре отключатся, например, из-за ракетных ударов по станциям, линиям электропередач, по конкретным объектам, которые находятся на самой АЭС и отвечают за производство электроэнергии… Повреждения таких существенных могут быть и не нанесены самим АЭС, запас прочности значителен, но выведение их из строя временно пусть на три-четыре дня, на пять, в неделю, оно действительно может привести к блэкауту, когда отключится электроэнергия и мы ее не сможем компенсировать. Фактически мы сейчас компенсируем нехватку выработки электроэнергии тем, что мы ее не потребляем, а отключаем ― Укрэнерго отключает Облэнерго и распределительные установки. А в таком случае мы не сможем только отключить электроэнергию, кого нам тогда нужно отключить? Тогда реально может быть блэкаут, просто система отключит целые регионы и все, тогда мы будем сидеть в темноте. Это правда, может быть такой сценарий.

― Можно я уточню? То есть вполне реальная ситуация, что полстраны или целые города будут сидеть во тьме неделю, две?

— Да, к сожалению, да. Я думаю, что и президент, и правительство, и Верховная Рада, наши спецслужбы, армия все это понимают и они готовятся, есть какие-то сценарии ответа на такое, потому что это действительно может быть. Повторяюсь, этот случай касается именно инфраструктуры, которая принимает и выдает электроэнергию со стороны атомных электростанций, это высоковольтные линии электропередач, более мощные станции. Плюс еще одна проблема, о ней сейчас тоже начинают говорить, потому что раньше меньше говорилось о том, как мы переживем зиму, отопительный сезон, всегда почему-то речь шла о веерных отключениях. Речь идет о газоснабжении, мы страна газифицированная, у нас практически все потребители используют газ, 90%. Теплокоммунэнерго также потребляют газ, и, если не будет электроэнергии, не будут работать теплокоммунэнерго. Если будут какие-то нарушения, удары по системе газоснабжения, они также есть, компрессорные станции, магистральные газопроводы, распределительные газопроводы, газопроцессорные станции, газораспределительные пункты… Это все также может подвергаться ударам — тогда это катастрофический сценарий, потому что тогда речь идет о тепле. Сейчас погода еще более или менее позволяет чувствовать себя уверенно более или менее даже при отсутствии электроэнергии. А вот зимой, когда холодно, и когда даже не -10, а пусть 0 градусов, -3−4 — это уж очень холодно. Поэтому это риски, большие и значительные.

Более того, возвращаясь к атомным электростанциям, мы не можем компенсировать эту мощность. Точнее, можем компенсировать ее за счет привлечения электроэнергии из других источников — импортировать или взять аварийную помощь в Европейском Союзе. Но мы оттуда не сможем взять, вокруг нас одни дефицитные страны или работающие в ноль. Румыния, например, практически в ноль работает, и то покупает у нас электроэнергию, потому что дешевле, Польша, Венгрия. Словакия — да, профицитная, у них есть атомная электростанция и она производит значительный объем электроэнергии, но значительный для Словакии. А для нас, чтобы закрыть наши потребности, этого не хватит. Плюс пропускная мощность трансграничных линий электропередач, идущих через границу, они не пропустят значительные объемы электроэнергии. Поэтому это далеко не простой вопрос, я думаю, что все понимают. Не думаю, что это следует воспринимать как панику или какие-то вещи; это факт, который следует понимать и соответственно реагировать на него.

― Украинцы же якобы готовы всегда к каким-то стрессовым и критическим ситуациям, но здесь возникает вопрос, имеет ли сейчас как-то центральная власть или на уровне местных властей общаться с населением и откровенно, честно, по-взрослому сказать, к чему надо быть готовыми и что надо купить? Кому-то может буржуйки уже закупать, вы сами сказали, Украина — газифицированная страна? Или может обращаться за соответствующей гуманитарной помощью в другие страны? Какие варианты решений здесь могут быть?

― Здесь вопрос не в том, по-взрослому или не по-взрослому, здесь вопрос в том, что это реальность. И надеть розовые очки и из-за них смотреть на ситуацию нельзя. На самом деле понимать, что даже те люди, которые… Надо понимать первый момент, да, есть, условно, это даже не философская категория, а понятие демократического государства, есть общественный договор, мы выбираем власть, которая несет ответственность за государство и за население. Так вот, это вопрос исключительно власти, власть должна обеспечивать. Не бросать людей: «Вы пойдите, что-то купите, если сможете, нате вам список и все». Да, это хорошо, это безусловно надо делать, человек по своим финансовым или физическим возможностям должен сделать запас воды, купить какие-то электроприборы, чтобы зарядить тот же телефон и быть на связи, купить какие-то теплые вещи. Но человек не сможет себе протянуть газ, поставить твердотопливный котел в многоквартирный дом. Тем более, многоквартирные дома — это вообще централизованное отопление, они не смогут абсолютно ничего сделать, они зависимы от этой системы. И в этом ничего плохого нет, что они зависимы, эта система работает. Общество комфорта, как я его часто называю, но так живут по всему миру. Мы просто попали в ситуацию войны, военного положения, поэтому повторяюсь, перекладывать ответственность просто на людей.

Так, что могут люди: свечи купили, когда уж совсем нет батареек или фонарика, зарядных сил, то они свечу зажгли и она горит, радует их глаз, если посмотреть немного оптимистично на эту ситуацию. Но в любом случае государство должно нести ответственность, это его задача. Вы спрашиваете, а что люди могут сделать? Люди не сделают больше, чем разрешают их финансы. Они сейчас не поставят быстро себе твердотопливный котел даже в частном доме, где есть возможность. Это очень дорого, честно, во-первых, для многих людей. Они не смогут организовать, обеспечить себе какое-нибудь другое автономное отопление, другой вид, это также часто дорого. Есть тепловые насосы, например, другие виды — а это единицы могут сделать. Потому, как вы говорите «взрослый разговор»: подразумевает, что люди должны честно понимать: в случае какой-то критической ситуации даже гуманитарная помощь, подразумевающаяся в больших масштабах, не может прийти изо дня в день. Это все равно занимает время. И что делать все это время людям?

Тот же Андрей Садовый, мэр Львова, когда-то сказал, что никто не отменял буржуйки и дрова. Но ведь он не объясняет, что это касается, условно, сотни людей, ну тысячи людей, где можно поставить палатки, поставить там буржуйки. Но речь идет о сотнях тысяч людей, миллионах людей, если будет, не дай Бог, такая ситуация. Поэтому эта проблема и ответ на нее должно дать только государство, государственные органы.