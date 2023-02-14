«Диалог зашел в тупик». ЕС включил Россию в серый список налоговых юрисдикций 14 февраля, 14:38 Диалог с Россией по налоговому законодательству «зашел в тупик» на фоне военных действий в Украине (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз добавил в серый список налоговых юрисдикций Россию, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рику.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает Интерфакс-Украина.



«Совет сожалеет, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам и призывает их укрепить свою правовую базу для решения указанных проблем», — говорится в пресс-релизе.

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Претензии к России связаны с принятыми в прошлом году поправками к законодательству, регулирующему режим специальных административных районов (в Приморье и Калининградской области). Кроме того, Совет ЕС отмечает, что диалог с Россией по налоговому законодательству «зашел в тупик» на фоне военных действий в Украине.

В сером списке сейчас находятся 16 стран. В частности, Багамские острова, Панама, Тринидад и Тобаго, Вануату и т. д. Гонконг, Малайзия и Катар получили отсрочки по устранению недостатков. Между тем, несколько стран оставили список: Северная Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай. Следующий просмотр списка запланирован на октябрь 2023 года.