«Бред». СБУ опровергла фейк от Минобороны России о заминировании больницы в Днепре 18 марта, 21:25 Цей матеріал також доступний українською Город Днепр (Фото:visittoukraine.com)

РФ продолжает распространять фейки об Украине. В частности, в Минобороны России заявили, что СБУ якобы заминировала больницу в Днепре, чтобы затем подорвать ее.

В СБУ же назвали информацию от российского министерства бредом.

«На самом деле реагировать на этот бред нет смысла. Такие заявления могут быть разве что объектом клинических исследований узкопрофильных медицинских специалистов», — пишет пресс-служба.

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Все попытки России переложить ответственность за свое кровавое коварство на украинских защитников — обречены на провал, заявили в СБУ.

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