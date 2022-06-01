Оккупанты нанесли три удара по Днепропетровской области из РСЗО Торнадо

1 июня, 20:28
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Украинский военнослужащий осматривает снаряд реактивной системы залпового огня (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Украинский военнослужащий осматривает снаряд реактивной системы залпового огня (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупанты вечером в среду, 1 июня, выпустили три ракеты по Синельниковскому району Днепропетровской области.

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Об этом написал в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«19.35. К сожалению, громко сегодня не только из-за грома. Атака по Синельниковскому району. Враг выпустил три ракеты из РСЗО Торнадо», — сообщил он.

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Информация о повреждениях и пострадавших уточняется, на место прибыли спасатели. Их работу усложняет непогода.

31 мая Валентин Резниченко заявил, что российские оккупанты «медленно, но стирая с лица земли наши города и села, движутся к границам [Днепропетровской] области».

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Днепропетровская область Торнадо Днепропетровская ОГА Валентин Резниченко Война России против Украины Ракетный удар

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