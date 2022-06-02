Оккупанты нанесли удары по Днепропетровской области

2 июня, 21:29
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Снаряд российской РСЗО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Снаряд российской РСЗО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупанты в четверг, 2 июня, снова обстреливали Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram-канале.

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Враг нанес удар по территории Покровской громады в Синельниковском районе, возле одного из населенных пунктов взорвался кассетный боеприпас. На месте спасатели обнаружили около 40 кассетных боевых элементов от снаряда РСЗО, в ближайшее время пиротехники их уничтожат.

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Обстрелу также подверглась территория Зеленодольской громады в Криворожском районе, за пределами одного из сел обнаружили российский артиллерийский снаряд и снаряд от вражеского Урагана. Вечером оккупанты нанесли удар по населенному пункту в Зеленодольской громаде, повреждены жилые дома и газопровод.

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«99-й день полномасштабной войны. Неадекватный сосед Украины продолжает засыпать наши земли своими снарядами. Но мы все равно выстоим. Жизнь продолжается. В Днепропетровской области открыто движение по новому участку дороги в столицу. И это в то время, когда нашу область обстреливают из минометов, Градов, выпускают ракеты по нашим городам. Россия, наверное, еще не до конца понимает, против кого пошла войной. Украина победит», — подчеркнул Лукашук.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Война России против Украины Николай Лукашук

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