Оккупанты нанесли удары по Днепропетровской области 2 июня, 21:29 Цей матеріал також доступний українською Снаряд российской РСЗО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупанты в четверг, 2 июня, снова обстреливали Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram-канале.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Враг нанес удар по территории Покровской громады в Синельниковском районе, возле одного из населенных пунктов взорвался кассетный боеприпас. На месте спасатели обнаружили около 40 кассетных боевых элементов от снаряда РСЗО, в ближайшее время пиротехники их уничтожат.



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Обстрелу также подверглась территория Зеленодольской громады в Криворожском районе, за пределами одного из сел обнаружили российский артиллерийский снаряд и снаряд от вражеского Урагана. Вечером оккупанты нанесли удар по населенному пункту в Зеленодольской громаде, повреждены жилые дома и газопровод.

«99-й день полномасштабной войны. Неадекватный сосед Украины продолжает засыпать наши земли своими снарядами. Но мы все равно выстоим. Жизнь продолжается. В Днепропетровской области открыто движение по новому участку дороги в столицу. И это в то время, когда нашу область обстреливают из минометов, Градов, выпускают ракеты по нашим городам. Россия, наверное, еще не до конца понимает, против кого пошла войной. Украина победит», — подчеркнул Лукашук.