Почему россияне виноваты при всех сценариях 8 июня, 13:38

Чтобы воспринять и согласиться с этими аргументами не нужно иметь секретных разведданных или докторской диссертации по теории вероятностей

Багато світових ЗМІ 6 червня поставили під сумнів російську відповідальність за катастрофу на Каховській ГЕС. Мовляв, нема переконливих доказів підриву станції росіянами. Однак існує щонайменше три причини чому вся повнота відповідальності за цей злочин (так само як і за багато інших, менш масштабних злочинів) проти України та природи загалом лежить на росіянах:

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1. Логічна — розвʼязавши незаконну та несправедливу війну проти України, росіяни несуть відповідальність за всі лиха, що вона породила. Першопричина всіх російських злочинів в Україні — це злочин агресії, засуджений більшістю країн світу. Катастрофа на Каховській ГЕС — це черговий смертельний плід отруєного дерева, що його зрощує РФ за підтримки та мовчазної згоди тотальної більшості їхнього населення.

2. Юридична — основні будівлі зруйнованої гідроелектростанції перебували під контролем РФ, а російські військові та інженери мали до неї доступ, зокрема і до внутрішніх приміщень дамби. Відтак, відповідно до міжнародного права, саме на окупаційних військах лежить левова частка відповідальності за збереження об'єктів критичної інфраструктури (так само як і питання безпеки цивільних, збереження культурних цінностей, екології тощо на окупованих територіях). Оскільки вони здійснюють ефективний контроль над адміністративними та промисловими об'єктами ГЕС, то вони повинні були подбати про її безпеку і захист від руйнування.

Якби росіяни не поводилися як варвари, а дотримувалися законів і звичаїв війни

3. Етична — якби росіяни не поводили себе як окупанти-варвари, а дотримувалися законів і звичаїв війни, а також турбувалися про цивільних й природу, то вони передали б всі захоплені ними об'єкти, пошкодження яких може призвести до техногенної катастрофи, незалежним міжнародним організаціям під контроль. А не розміщували військову техніку, солдатів та боєприпаси із вибухівкою на таких локаціях. Це ж стосується Запорізької АЕС, хімічних та енергетичних об'єктів українського півдня та сходу. Вочевидь, якби РФ бодай спробувала поводитися цивілізовано, то об'єкти підвищеної небезпеки можна було б демілітаризувати і забезпечити за ними двосторонній моніторинг за участі міжнародних посередників без додатково ризику для людей та природи. Україні не вигідні жертви серед своїх громадян, руйнування власної інфраструктури, промисловості та сільського господарства, тому ми були б зацікавлені у тому, щоб війна була якомога менш руйнівна для нас. Росія ж, як ми бачимо з її конкретних дій та бездіяльності, свідомо збільшує шкоду від війни, примножує страждання людей та навіть не шукає способів мінімізації зла від своєї дикої агресії.

Весь світ бачить, що росіяни, на жаль, обрали тактику «після них хоч потоп», відтак незалежно від того чи вони безпосередньо підірвали дамбу Каховської ГЕС щоб завадити українському контрнаступу на півдні, чи просто варварською поведінкою довели ситуацію до катастрофи — вся відповідальність за неї лежить на окупантах.

Щоб сприйняти та погодитися із цими аргументами не потрібно мати секретних розвідданих чи докторської дисертації з теорії ймовірностей. Достатньо мати елементарну здатність мислити та бачити причинно-наслідкові зв’язки між подіями.

Текст публікується з дозволу автора

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