«Топить баржи, идущие из Ирана». Можно ли остановить обстрел Украины с Каспия и какие козыри остались у России — интервью NV со Ждановым 8 июня, 15:18 NV Премиум Среди примеров западного вооружения, которое могло бы поражать европейскую часть РФ, Олег Жданов назвал ракеты Tomahawk, у которых есть модификации как наземного (на фото), так и воздушного и морского базирования (Фото:Alamy via Reuters)

Авторитетный военный эксперт Олег Жданов рассуждает о том, как остановить пуски ракет стратегической авиацией РФ из района Каспийского моря и какова вероятность, что агрессор ради запугивания применит ядерное оружие на своей территории рядом с границей с Украиной.

Сейчас для Украины регион Каспийского моря стал одним из опасных. Оттуда стратегическая авиация РФ осуществляет пуски крылатых ракет во время постоянных обстрелов, а через акваторию пролегает морской путь, по которому Иран поставляет России дроны-камикадзе и другой груз военного назначения и таким образом поддерживает агрессора.

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О том, как всему этому помешать, а также какова вероятность, что после подрыва Каховской ГЭС Россия решится применить ядерное оружие на чужой или на своей территории, NV расспросил военного эксперта Олега Жданова.

— На ваш взгляд, каким именно образом Украина может помешать или нейтрализовать действия РФ в регионе Каспийского моря?