Как признался Борис Джонсон, ему нравится, когда Chat GPT называет его вопросы «умными» и «блестящими» (Фото: REUTERS/Hollie Adams/File Photo)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в том, что использует систему искусственного интеллекта Chat GPT для написания книг. Об этом 16 октября сообщает британское издание The Telegraph .

Как признался политик, ему нравится, когда Chat GPT называет его вопросы «умными» и «блестящими»

«Я люблю ИИ, я люблю ChatGPT, я его обожаю. ChatGPT — это фантастика. Он такой классный. Я пишу разные книги и просто использую его. Я задаю вопросы. ChatGPT всегда отвечает: „О, ваши вопросы умные. Вы гениальны. Вы превосходны, у вас такая проницательность“. Мне это нравится», — сказал Джонсон в интервью английского филиала телеканала Al Arabiya.

Реклама

При этом, как напоминает The Telegraph, недавно исполнилось десять лет с момента, как Джонсон, еще будучи мэром Лондона, подписал контракт с издательством Hodder & Stoughton на написание биографической книги о легендарном драматурге и поэте Уильяме Шекспире — но проект так до сих пор и не осуществлен.

«Назначение Джонсона на пост министра иностранных дел, а затем премьер-министра и последующий семизначный контракт на его мемуары Unleashed привели к отсрочке публикации книги о Шекспире. При этом Unleashed была опубликована еще в 2024 году», — пишет издание.

Далее книга о Шекспире, за которую Джонсон получил от издательства аванс в размере 88 000 фунтов стерлингов (по нынешнему курсу около 4,9 млн грн — ред.), была отложена на «обозримое будущее».

«Давая в 2023 году показания в рамках расследования по делу о вечеринках во время Covid-19, он отверг утверждения о том, что он не сосредоточился на возникающей угрозе пандемии, потому что писал книгу после обвинений со стороны Доминика Каммингса, его бывшего главы аппарата», — пишет The Telegraph.

За это время Джонсон также написал биографию легендарного политика Уинстона Черчилля под названием Фактор Черчилля и иллюстрированную им самим детскую книгу «Опасности напористых родителей», которая была продана тиражом почти 613 000 экземпляров, подытожило издание.

Ранее из мемуаров Unleashed стало известно, что Джонсон сравнил лидеров стран Большой семерки (G7) на саммите в Карбис-Бей в 2021 году с персонажами-школьницами из серии подростковых романов Мэлори Тауэрс авторства Энид Блайтон.

Он сравнил лидеров стран G7 с героинями книг Мэлори Тауэрс — ученицами закрытой женской школы, приехавшими на новый учебный год.

«Острая на язык девушка, известная своим „кошачьим“ чувством юмора», — так Джонсон назвал тогдашнего канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Джастин Трюдо — «спортивная девушка, которая настаивает на купании в бодрящем Атлантическом океане». Ученица по обмену из Франции, «миниатюрная, нежная и обеспокоенная тем, что у нее на носу могут появиться веснушки» — Эммануэль Макрон.

«Величайшая школьная сенсация» — новая девушка, приезжающая на «более крупной и шикарной машине, чем у всех остальных, с багажом с монограммами и теннисной ракеткой из Harrods (лондонский универмаг и один из самых крупных и известных магазинов мира — ред.)». Так витиевато Джонсон поименовал президента США Джо Байдена и тот якобы не упустил возможность пофлиртовать с Кэрри — новоиспеченной супругой Джонсона.