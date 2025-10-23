Это может показаться странным. Почему тренировки почти не помогают похудеть

Физические упражнения — не самое эффективное средство для того, чтобы сбросить вес, но они могут оказывать другое полезное влияние

Основной принцип похудения прост: если вы потребляете меньше калорий, чем расходуете, вы похудеете. Однако на практике все зачастую не так легко и просто.

Многие люди, стремясь сбросить вес, не только подсчитывают калории или уменьшают порции, но и добавляют в это уравнение физические нагрузки, рассчитывая, что те сыграют решающую роль. Однако исследования показывают, что упражнения