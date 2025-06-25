Светлая триада. Как не потерять веру в человечество

Все, что происходит сегодня в мире, пошатнуло вашу веру в человечество? Если так и есть, ничего удивительного. Наша привычка заниматься «думскроллингом» — бесконечным чтением негативных новостных заголовков — убеждает нас в том, что люди по своей природе эгоцентричны и равнодушны.

Реклама

По данным Американской психологической ассоциации, многие из нас страдают от « стрессового расстройства, вызванного заголовками ». Мы все знаем по собственному опыту, что чтение негативных новостей формирует более мрачное представление о человечестве.

Психологи десятилетиями изучают темную сторону человеческой личности. Так называемая темная триада — макиавеллизм, нарциссизм и социопатия — привлекает к себе пристальное внимание. Люди с высокими показателями этих черт, как правило, манипулятивны, эгоцентричны и лишены эмпатии.