Светлая триада. Как не потерять веру в человечество
Кристиан ван Ньювербург: «Совершайте небольшие добрые поступки» (Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos)
Психологи пристально изучают темную триаду, но позитивная сторона людской натуры заслуживает не меньшего внимания
Все, что происходит сегодня в мире, пошатнуло вашу веру в человечество? Если так и есть, ничего удивительного. Наша привычка заниматься «думскроллингом» — бесконечным чтением негативных новостных заголовков — убеждает нас в том, что люди по своей природе эгоцентричны и равнодушны.
По данным Американской психологической ассоциации, многие из нас страдают от «стрессового расстройства, вызванного заголовками». Мы все знаем по собственному опыту, что чтение негативных новостей формирует более мрачное представление о человечестве.
Психологи десятилетиями изучают темную сторону человеческой личности. Так называемая темная триада — макиавеллизм, нарциссизм и социопатия — привлекает к себе пристальное внимание. Люди с высокими показателями этих черт, как правило, манипулятивны, эгоцентричны и лишены эмпатии.