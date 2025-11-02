Непростые годы. 11 советов родителям подростков

Подростки могут быть тяжелыми — замкнутыми, враждебными, импульсивными, эмоционально нестабильными, — и у них еще не полностью развиты префронтальные доли (рациональный мозг). Повседневная жизнь с ними может быть похожа на эмоциональные американские горки, на которых многим родителям едва удается удержаться. В отличие от пятилетнего ребенка, которого можно взять на руки и отнести в его комнату, подростка ростом 180 см и весом 90 кг вряд ли удастся сдвинуть с места, если он отказывается это делать. И если в жизни пятилетних детей наибольшую опасность представлял, пожалуй, переход улицы, то теперь рисков больше — автомобильные аварии, наркозависимость, беременность, насилие — достаточно для того, чтобы вы, родители, в 3 часа ночи не могли сомкнуть глаз.

Вот 11 советов, которые помогут вам и вашему подростку успешно пережить эти непростые годы: