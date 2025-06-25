Очень личный опыт. Сексуальность во время войны

То, с чем сталкиваются жены военных, не похоже на переживания других женщин

Мы с посестрами — женами военных, живущих и ожидающих мужей в тылу, говорили о сексуальности во время войны. Обсуждали разные статьи, советы, которые им давали специалисты. Говорили о том, что больше чем «купите вибратор, мастурбируйте и думайте о муже, делайте себе ванны с ароматическими маслами, присылайте мужу нюдсы», о том, что больше чем прикосновения и обнаженность.

Реклама

И о том, что этот опыт совсем не похож на жизнь, когда партнер рядом, или даже когда на расстоянии, но оба партнера в безопасности, в цивилизации. Когда встречи могут происходить не раз в неделю, не раз в несколько месяцев, а возможно, раз в год или полтора.

Это опыт, когда не можешь полагаться даже на сообщения, видео, голос, вообще сеть. Это о внутренней связи, интимности, которую сохраняешь, в первую очередь с собой.

Этот текст — откровенный собирательный опыт. В нем переплетается мой, опыт посестер и поиски. Он очень личный, но я верю, что в нем много женского общего.

Я точно не специалист по этой теме. Но вынужденно исследовала ее. И именно сейчас я в контакте со своим телом, потребностями, интимностью, близостью с мужем больше, чем в любые свои годы.

Когда ты сама и так долго живешь в постоянном стрессе и тревоге, может вообще исчезнуть влечение. Это касается вообще всех нас — хронически повышенный кортизол может подавлять выработку половых гормонов.

Организм в состоянии хронического стресса экономит ресурсы, поэтому может подавлять «неприоритетные» функции — в частности сексуальную.

Сексуальная близость — лишь часть той близости, которая будет постепенно восстанавливаться

В состоянии тревоги или страха трудно почувствовать безопасность — она является основой чувственного сексуального желания, именно с ощущением близости. Может появиться потеря интереса к телу, потеря воображения или фантазий.

В состоянии хронического стресса часто происходит «отсоединение» от тела — и тело может восприниматься как «отдельное» и не как ресурсное. Это делает невозможным телесное наслаждение, чувственность, близость. А от усталости и ответственности за тех, кто от тебя зависит, может быть не до своих потребностей и чувств.

А бывают ситуации, когда либидо, наоборот, повышенное. Когда секс может быть связан с привычкой — эмоциональное и физическое напряжение могло сниматься именно через секс.

Ты можешь бояться, что ты вообще потеряла сексуальность и привлекательность. И можешь считать, что мысли о сексуальности совсем не ко времени. И вообще бывает просто не до нее. И даже не знаешь, не разучилась ли целоваться. Потому что от последнего поцелуя с мужем прошло более года или полтора.

И не знаешь даже, каким будет запах мужчины при встрече, потому что он точно изменится — мужчина в другом измерении опытов и эмоций. Запах играет важную роль в выборе партнера и сексуальном влечении.

И ты тоже изменилась. И, в первую очередь, потребуется принять свои изменения.

И знаешь, что мужчина сможет восстановить влечение только тогда, когда будет в безопасности, и вам нужно будет время на сонастройку. И никто не гарантирует, сколько нужно будет времени и вообще это восстановление будет.

Вот эти слова: «Он вернется и не будете вообще вылезать из постели, и ты расцветешь, как женщина« (это сказал специалист), — вообще о том, что человек не знает, что именно может происходить. Хотя, наверное, у кого-то и бывает именно так.

Как и во многих других вещах, ты так много не можешь спрогнозировать и проконтролировать. Но точно знаешь, что можешь в себе сохранять именно либидозность, жажду жизни. И возможность чувствовать свое тело.

Ты должен держать в фокусе, что то, что с тобой может сейчас происходить, — это не потеря сексуальности. Это — адаптация. Защита. Это тело говорит: «Сейчас не время. Я тебя сохраняю». Потому что оно в состоянии «выжить», выдержать, а не «почувствовать». И способность чувствовать должна проявляться очень постепенно, чтобы не было сенсорной и эмоциональной перегрузки.

Тело может снова чувствовать внимательность — в прикосновениях, в массаже лица, в кремах, в прикосновении тканей, в движениях — танце, даже осознанной походке. В разрешении себе духов, макияжа, наблюдении за тем, как движется и шуршит ткань платья или рубашки, в осторожном наслаждении вкусами еды, музыкой, одеждой, фильмами, тем, что когда-то вызывало радость или начало давать радость сейчас. В разрешении замедлиться. Быть плавной. Или ускориться. Почувствовать в зале и тренировке напряжение мышц и пределы их выносливости.

Может возникнуть соблазн других отношений, но кроме этики и верности — ты же не сможешь постоянно искать этот источник энергии, разгрузки и уверенности в другом. Потому что никто не может стать твоим домом. Все равно рано или поздно должен научиться чувствовать его в себе.

И ты должна упорно верить в свою привлекательность, научиться лелеять свой взгляд на себя — с поддержкой, с любованием.

И вырастить голос внутри, который искренне скажет: «Ты красавица».

Можно пойти на фотосессию, посмотреть на себя взглядом фотографа. Пойти к психологу, возможно, на курсы стилистов, если хочется — научиться делать макияж. Пойти на танцы, в зал, бассейн. Максимально задействовать тело. Понравиться себе. Потому что дело не в том, какой формы и возраста тело, а в том, хорошо ли тебе в нем. Мы говорили, что ощущение сексуальности растет из расслабленности, безопасности внутри себя. Потому что снаружи же ее нет.

А еще важен контроль эндокринолога, гинеколога, маммолога.

И несмотря ни на что — искать свою страсть: в работе, хобби, искусстве, в том, что будет удовольствием именно сейчас; в возможности плакать или смеяться и петь в полный голос.

Сексуальность, наверное, начинается с уверенного взгляда на себя, с осознания своих ощущений, потребностей.

Она — точно не только секс, а ощущение жизни, потока, самого влечения к жизни. Выбора присутствия в теле. И полного присутствия с другим, даже когда его/ее нет рядом.

Вот эту задачу я поставила перед собой, и об этом мы иногда разговариваем с сестрами. Чтобы ни происходило, я буду выбирать Жизнь.

И говорим о том, что тема сексуальности может превращаться в тему знакомства с собой, нежности и близости. И о том, что сексуальная энергия может сублимироваться в творчество.

И даже когда нет возможности прикоснуться к руке и прикоснуться взглядом и голосом — ты касаешься того, кого любишь, всем своим существом. Которого не боишься.

Ты не знаешь, в каком состоянии будет человек, когда вы наконец увидитесь. Не знаешь, сколько времени ему понадобится для адаптации.

Ты держишься за воспоминания о его прикосновениях, поцелуях, о вашем контакте. За ваши слова, когда есть возможность ими обмениваться. За пространство близости и интимности. За ваши шутки. И за то, что тебе хватит уверенности в отношениях и в себе, взгляда на себя, ощущения своего тела, любви и терпения, чтобы познакомиться заново с мужчиной, которого можешь не узнавать.

Ты сможешь его дождаться — даже когда он вернется домой. Потому что он даже дома не сразу вернется к тебе.

И сексуальная близость — лишь часть той близости, которая будет постепенно восстанавливаться.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь