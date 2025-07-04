Захватили эмоции? Как научиться с ними справляться

Эмоции наполняют нашу жизнь красками и смыслом, а рациональное мышление не дает им выбить нас из колеи. Ваша цель — найти баланс

Хотя мозг у нас всего один, на протяжении любого из дней мы переживаем различные психические состояния — подавленность, злость, вдумчивость, спокойствие, ревность и так далее. Но, по сути, все это разнообразие сводится к одному из двух: эмоциональному или рациональному состоянию ума.

Реклама

Эмоциональное состояние — это то, что я называю «детским» мозгом, потому что чаще всего возникающие эмоции порождаются давними ранами, полученными в прошлом, и чувствами,