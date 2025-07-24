Хотите знать, какими будете в старости? Ответьте на эти пять вопросов
Йитка Всетецкова: «Создание прочных социальных связей в молодом возрасте обеспечит благополучие в долгосрочной перспективе» (Фото: luminastock/Depositphotos)
Есть несколько факторов, которые помогут сохранить хорошее самочувствие и острый ум
Совместно с Лис Болтон, приглашенным научным сотрудником проекта Take Five to Age Well, Открытый университет
Большинство из нас хочет наслаждаться жизнью в более старшем возрасте, чувствуя себя сильными, поддерживающими связь с другими людьми и обладающими острым умом. Но насколько часто мы задумываемся о том, способствует ли этому то, что мы делаем в настоящем?
Новый тест, который мы разработали в рамках проекта Take Five to Age Well (Пять шагов к здоровому старению) — бесплатного месячного челленджа под руководством экспертов от The Open University и Age UK — помогает спросить себя об этом, поразмышлять и начать действовать.
Здоровое старение не зависит от чего-то одного.