Хотите знать, какими будете в старости? Ответьте на эти пять вопросов

24 июля, 10:01
NV Премиум
Поделиться:
Йитка Всетецкова: «Создание прочных социальных связей в молодом возрасте обеспечит благополучие в долгосрочной перспективе» (Фото: luminastock/Depositphotos)

Йитка Всетецкова: «Создание прочных социальных связей в молодом возрасте обеспечит благополучие в долгосрочной перспективе» (Фото: luminastock/Depositphotos)

x1
0:00
-
6:33
Йитка Всетецкова
Кинантрополог, старший преподаватель Открытого университета

Есть несколько факторов, которые помогут сохранить хорошее самочувствие и острый ум

Совместно с Лис Болтон, приглашенным научным сотрудником проекта Take Five to Age Well, Открытый университет

Большинство из нас хочет наслаждаться жизнью в более старшем возрасте, чувствуя себя сильными, поддерживающими связь с другими людьми и обладающими острым умом. Но насколько часто мы задумываемся о том, способствует ли этому то, что мы делаем в настоящем?

Реклама

Новый тест, который мы разработали в рамках проекта Take Five to Age Well (Пять шагов к здоровому старению) — бесплатного месячного челленджа под руководством экспертов от The Open University и Age UK — помогает спросить себя об этом, поразмышлять и начать действовать.

Здоровое старение не зависит от чего-то одного.

Теги:   Долголетие Возраст Здоровье

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies