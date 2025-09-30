Шок-контент для бабушек. Что такое финские детские сады

Первое, что можно сказать важного о финских садиках, это то, что они относительно недорогие. Я как слушаю своих подружек из Европы об их ценах на садики от тысячи евро и больше, то только делаю большие глаза. Потому что финские садики — это где-то 300 евро в месяц на ребенка.

Но. Если детей в семье больше, чем один, то за каждого следующего уже платишь только 30%. Скидка на опт. Например, раньше мы за обоих близнецов платили 400 с лишним, а как пошел в садик Роберт, то нам пересчитали так, что мы за всех троих детей в саду стали платит 300 с чем-то (потому что Роберт пошел на короткий день, а 30% считается от платы за самого маленького ребенка). Одним словом, выгодно!

И это мы платим полную стоимость. А, например, безработные или малообеспеченные получают существенные скидки на оплату, так что садик получается почти бесплатный.

Конечно, нужно помнить, что это не благотворительность со стороны финского государства, просто жители страны платят очень высокие налоги, в том числе и чтобы садики были доступны для всех. И, возможно, мы, например, вместо своих налогов могли бы оплачивать какой-то супер-пупер садик для детей. Но налоги — это не просто садики, а весь комплекс жизни для детей. Это и хорошие площадки, и безопасная дорога в школы и садики, и красивые парки и леса.

В некоторых садах есть даже специальные « лесные группы»

Во-вторых, в садики здесь берут с 9 месяцев. Да, даже таких маленьких. Впрочем, воспитательницы сами говорят, что лучше, чтобы малыш уже мог ходить, но, конечно, берут и таких ползунков, если маме надо на работу. Или папе. Здесь папы тоже активно ходят в декрет — недавно, например, это сделал финский министр обороны. Конечно, у них нет войны, можно и в декрет.

Здесь декрет оплачиваемый в размере средней зарплаты только 9 месяцев, а дальше можно и до 3 лет сидеть, но уже за гораздо меньшие деньги.

Наш малыш пошел в садик в 11 месяцев, на 5 часов в день. И это было супер — мягко, нежно, внимательно. Он почти не плакал, быстро привык, и сейчас приходит в садик и сразу размахивает рукой: «Пока!»

Он еще ползал, когда начал ходить в садик, и на улице так же ползал.

Была холодная мокрая весна. Прямо в комбинезоне и варежках его пускали в песочницу, и он был очень счастлив ползать по песку и камням, облизывать лопатки, палки и варежки… Но как-то быстро перестал есть песок, в год уже завязал, можно сказать, наелся. Начал понемногу ходить или сидел где-то в луже и смотрел, как играют другие детки.

Почему-то эти младенцы, которые по лужам или по снегу сидят на площадках детских садов, особенно рвут сердце наших бабушек. Но поверьте, в большинстве случаев младенцу это прикольно — исследовать мир.

В-третьих, в финских садах дети гуляют всегда, при любой погоде. Два часа утром, два часа после обеда. Потому что если бы здесь гуляли бы только при «хорошей» погоде, то гулять пришлось бы три дня в году. Шучу. Ладно, четыре.

Нет такого мороза, при котором бы дети оставались внутри.

Нет такого дождя.

Нет такого снега.

Ну, может, если уж совсем ураган, который ломает ветки, то тогда не пойдут гулять. За последние года три у нас такое было, может, пару раз.

Самое главное — это правильная многослойная одежда. И водонепроницаемая. Не просто мембраны, а реально каждому ребенку нужна резиновая куртка, резиновые штаны, резиновые перчатки и, конечно, резиновые ботинки. Резиновые ботинки здесь также продают зимние, с мехом внутри.

Не факт, что под всем этим резиновым ваш ребенок останется сухим внутри. Потому что те все штаны, даже с резинками везде, все равно не рассчитаны на то, что ребенок будет нырять в ледяную лужу и пытаться в ней поплавать (как это из года в год делают наши Павел и Григорий).

Очень часто раздеваешь ребенка после садика зимой, а он а) мокрый до трусов, б) холодный. Наша бабушка на такое говорит:

— Да в Украине уже бы осудили таких воспитательниц!..

В каждой группе стоит специальный сушильный шкаф — не для детей, а для вещей. Внутри него дует теплый сухой воздух, и все вещи и ботинки быстро становятся сухими. Очень важная штука для Финляндии.

Интересно, что несмотря на такие спартанские условия (а может, благодаря), наши дети болеют редко (тьфу-тьфу-тьфу). В прошлом году они пропустили из-за болезни примерно три дня садика.

В некоторых садах есть даже специальные «лесные группы». Это такие группы, где дети все время проводят в лесу, с утра до вечера. И едят в лесу, и спят в лесу, только зимой спать приходят в группу. В Финляндии, слава Богу, проблем с лесами нет, даже здесь, в Хельсинки, вышел из дома — и вот тебе лес.

Одно научное исследование подтвердило небывало сильный иммунитет таких детей из «лесных групп», сильные легкие, физическую выносливость и еще кучу всего. Могу себе представить. Я, однако, не настолько прогрессивная, поэтому мы в лесную группу не пошли.

Ну и четвертый интересный факт — государственные финские детские сады как правило лучше частных. Конечно, есть исключения, но это общая тенденция. В это мне когда-то особенно трудно было поверить.

Объясняется это тем, что государственный садик очень хорошо финансируется, а частный — это все же бизнес, а бизнес пытается на чем-то сэкономить.

Например, в государственных садиках очень хорошие дорогие фирменные канцтовары и все вещи для поделок, качественные игрушки, очень хорошая мебель, а старую или даже немножечко сломанную мебель сразу списывают, потому что это опасность для детей.

В государственных садах работает больше воспитательниц, реже меняются люди, воспитательницы очень опытные.

В государственный садик попасть сложно, надо за 4 месяца подавать заявку, а в частных почти всегда есть места. А если родители малообеспеченные, то за частный сад также будет платить муниципалитет, то есть нельзя сказать, что в частных садах одни дети мажоров. Такие же дети, как везде. Потому что мажоров здесь нет, собственно, почти, как явления. Это мне очень нравится в Финляндии — все мы равны, ты и я.

Конечно, неофициально смотрят, мигрант ты или нет, какое образование у родителей, какая профессия. Но прежде всего ты такой же человек, а значит, имеешь шанс на достойную жизнь.

