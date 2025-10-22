Задумываетесь о приеме магния? Вот что стоит учесть

Ниал Уит: «Есть люди, которые считают, что ежедневный прием одной таблетки магния поможет решить все проблемы» (Фото: Syda_Productions/Depositphotos)

Считается, что препараты магния улучшают сон и предотвращают мышечные спазмы — но так ли это?

Совместно с Вай-Джо Джоселин Чан, фармацевтом, преподавателем Университета Нового Южного Уэльса и Сиднейского университета

Диетические добавки, содержащие магний, сегодня повсюду — выставлены на полках аптек, рекламируются в блогах, посвященных здоровому образу жизни, и в социальных сетях.

Реклама

Возможно, у вас есть друг или родственник, который клянется, что ежедневный прием одной таблетки магния поможет решить все проблемы — начиная с того, что улучшит сон, и заканчивая тем, что уменьшит мышечные спазмы.

Но действительно ли вам необходима эта таблетка? Или это просто маркетинговый ход?