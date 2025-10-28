Этого можно избежать. Почему увольняются лучшие сотрудники

Руководителям, которые стремятся сохранить талантливых специалистов, нужно задуматься над своим отношением к ним

Чем вам нравится ваша работа? Может быть, у вас прекрасный руководитель, который предоставляет вам свободу творчества, вознаграждает за старания и помогает развивать карьеру?

А может быть, у вас нет ничего из вышеперечисленного, и вы как раз обновляете свое резюме.

Очень часто можно услышать, как руководители расстраиваются из-за увольнений лучших сотрудников, и не удивительно — мало что обходится так же дорого и влечет за собой столь же разрушительные последствия, как уход из компании хороших специалистов.

Но менеджеры склонны винить в текучести кадров все, что угодно, и при этом игнорировать суть: