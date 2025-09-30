Необходима всем нам. Как развить психологическую выносливость

То, что жизнь тяжела, не означает, что нужно сдаваться

Джон Д. Рокфеллер однажды признался, что на протяжении многих лет не мог полноценно выспаться, потому что волновался из-за того, как все сложится: «Я ворочался в постели из ночи в ночь, переживая о результатах».

И это говорил один из самых успешных предпринимателей своего времени. Рокфеллер был основателем Standard Oil, человеком, построившим в США первую настоящую нефтяную империю. В какой-то момент он был самым богатым человеком в мире и стал первым американским миллиардером. Его имя до сих пор остается синонимом богатства и промышленности.

Он считал, что все те тревоги не стоили того.