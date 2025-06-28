Вот вам последствия. О фейках и картинках, сгенерированных ИИ

Становлюсь менее терпимой к людям, которые распространяют фейки и картинки, сгенерированные ИИ (те, что «меня никто не поздравил/не пожалел»)

Думаю, не меня одну бесит то, как быстро они распространяются. Но думаю не только об этом, а порой и о том, кто это делает.

В контексте некоторых моих коммуникаций и наблюдений я поняла, что есть хорошие люди, которые «несут» глупости, и есть плохие люди, которые говорят истину. Что важнее — моральное намерение или фактологическая точность?

По логике большинства людей истинность высказывания не зависит от личности говорящего. Теоретически. Но.

В математике, например, неважно, кто доказал теорему, важно, корректно ли она доказана. Но социальная реальность сложнее: мы оцениваем человека и его слова обобщенно. Когда «хороший» знакомый путает факты, мы часто принимаем этот факт, не проверяя, опираясь на доверие к личности. Между тем, кто нам не нравится, даже если они цитируют научные источники, мы подсознательно сопротивляемся, потому что срабатывает маркировка «свой-чужой». Это «эффект ореола»: положительные черты оратора распространяют сияние на содержание его речей. Также есть и «эффект рогов»: негативная репутация заставляет нас видеть недостатки даже там, где их нет.

Эмоциональное заражение довершает действие: когда «хороший» человек ошибается, мы чаще рационализируем его слова («он же хотел как лучше»). Зато «плохим» приписываем злые намерения.

История знает немало «добрых» реформаторов, разрушавших государства, и «плохих» бунтовщиков, которые продвигали важные идеи. В конце концов, важно не столько то, что человек «подумал», а то, как его слова действуют на других.

«Ошибка добряка» часто способствует дезинформации и имеет массовые последствия (те же фразы — «мой дед так лечился и дожил до 90»). А неприятная правда от эксперта, который вас бесит, может спасти жизнь.

Что важнее — моральное намерение или фактологическая точность?

Фундаментальная ошибка атрибуции приводит к тому, что к чужим промахам мы быстро пришиваем «плохой характер», к своим — «так сложились обстоятельства». Если человек уже в категории «плохих», любая резкая правда кажется намеренной агрессией, а не заботой о фактах.

Потребность в когнитивной согласованности приводит к расщеплению, и «хороший, но неправильный» создает диссонанс. Проще всего «сгладить» его, объявив ложное высказывание «мелкой погрешностью», или сказать, что «неправильно поняли».

С «плохим» наоборот: «Правильные слова? Да нет, просто манипуляция». Иначе картина мира треснет.

Мы ищем данные, укрепляющие наши собственные ценности. Если «хороший» человек говорит то, что и так соответствует нашему пузырю, мы получаем двойной бонус. «Плохой» часто принадлежит к другой группе, поэтому его факты бьются о наш «социальный файервол».

Совершая добрые поступки, люди подсознательно получают «квоты» на снисходительное отношение к своим ошибкам («он столько донатит, пусть уже несет, что хочет»). Такое себе «моральное лицензирование».

Существуют также социальные санкции и плата за ошибку.

Если критиковать человека, которого пузырь считает приятным, есть риск потерять связь и поддержку группы. Поэтому мы часто этого не делаем, хотя видим, что человек говорит глупости.

«Плохого» безопасно публично осудить: группа наградит нас поглаживанием за «правильную» агрессию.

Имеет ли значение моральный образ говорящего? Имеет. Но не так, как мы привыкли думать. Репутация и добропорядочность говорящего имеет значение. Человек с «чистой биографией» получает кредит доверия еще до того, как откроет рот. «Нет времени проверять факты? Оценим, порядочный ли оратор». В контексте информационной перенасыщенности это быстрый фильтр, без которого нам было бы сложно функционировать.

Есть компоненты доверия: честность, компетентность, доброжелательность. Моральный имидж покрывает только первый и третий компонент: «не будет врать», «нет злых намерений». Если не хватает компетентности, нравственность не спасает. Наоборот, в высокорисковых, сложных темах (ядерная энергетика, военная стратегия, вакцинация) моральное подозрение способно «обнулить» даже выдающуюся экспертизу: «Да, он профессор, но работает на корпорацию, значит, заангажирован».

Такие профессии, как судьи, учителя, — это те люди, которых мы физически не можем проверить. Если не можем проверить каждое их решение, они держатся на предположении «эти люди не продадутся». Но… Когда моральный имидж разрушается (коррупционный скандал, плагиат), доверие сыплется не только к говорящему, но и к системе, которую он представляет. Поэтому репутационные потери часто более болезненны, чем штрафы.

В кризисных ситуациях (эпидемия, война) люди ищут не только факты, но и моральные ориентиры. Кто демонстрирует личную жертвенность, быстрее мобилизует группу. Однако гиперморализация («кто не с нами, тот против нас») способна вызвать психологическое сопротивление.

Оптимальная стратегия общества — требовать и моральной гигиены, и фактологической. А оптимальная стратегия каждого из нас — проверять с холодной головой и помнить: авторитет легче потерять, чем приобрести.

