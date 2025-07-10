Задумайтесь о своем рационе. Какие продукты улучшают работу мозга

10 июля, 01:30
Эйслин Пиготт: «Ешьте фрукты и овощи разных цветов, бобовые и продукты, богатые Омега-3» (Фото: somegirl/Depositphotos)

Эйслинг Пиготт
Диетолог, преподаватель Cardiff Metropolitan University

Эффективность этой диеты подтверждают научные исследования

Совместно с Софи Дэвис, преподавателем диетологии и нутрициологии Cardiff Metropolitan University

Уже давно доказано, что то, что мы едим, может влиять на риск развития деменции, болезни Альцгеймера и происходящего с возрастом снижения когнитивных способностей. Но может ли какая-то одна диета действительно поддерживать мозг в хорошем состоянии и снизить риск развития деменции? Научные данные свидетельствуют о том, что на это способна так называемая «диета MIND». О чем речь?

