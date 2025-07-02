Три ключевых навыка. Что необходимо для успешного лидерства
Сандра Сьоберг: «Эффективное руководство требует эмоционального интеллекта» (Фото: alphaspirit/Depositphotos)
Это «мягкие» навыки, которые правильнее было бы называть «навыками власти»
Что нужно руководителю для того, чтобы преодолевать сложности, принимать тяжелые решения и при этом продолжать думать в первую очередь о людях? Для меня ответ стал ясен в один из поворотных моментов в начале моей карьеры — после которого я радикально изменила свой профессиональный путь.
Сегодня я преподаю в бизнес-школе, но начинала с работы в корпоративном секторе. Там я столкнулась с настолько непростым испытанием, что оно вдохновило меня вернуться в университет и получить докторскую степень, чтобы иметь возможность помогать другим людям руководить более осмысленно и человечно.