«Сложные» и «легкие». 16 типов родителей школьников

Детский и семейный психолог, психолог в центре образования Оптима

Лонгрид для учителей и всех заинтересованных.

Кризис отношений родители-учителя продолжается, поэтому я предлагаю использовать формулу «3К», которая, на мой взгляд, может стать мощным инструментом для улучшения коммуникации и сотрудничества. Она состоит из трех ключевых элементов: Контакт, Границы (Кордони — Укр.) и Константность.

Использование формулы «3К» позволяет создать более продуктивную и открытую атмосферу для сотрудничества между родителями и учителями, что, в свою очередь, положительно повлияет на учебный процесс и развитие детей.

Далее — примеры взаимодействия с различными типами «сложных» родителей, тех, с которыми непросто найти общий язык, но важно это сделать.

1. «Родители-вертолеты» (тревожный контроллер )

Сигналы: ежедневные звонки, проверяет домашние до запятой, просит «дать еще одну попытку».

3К-подход:

— Контакт: признайте их желание защитить («Понимаю, вы волнуетесь за успех Иры…»).

— Границы: покажите зональность ответственности («В классе я руковожу процессом, дома — ваша поддержка»).

— Константность: договоренность «один еженедельный имейл» вместо ежедневных звонков.

2. «Адвокат» (юридически подкованный оппонент)

Сигналы: ссылается на статьи законов, требует письменных объяснений.

3К-подход:

— Контакт: «Ценю, что вы следите за правами ребенка».

— Границы: переходите на письменные ответы с дедлайнами, подкрепленные нормативными документами.

— Константность: одинаковая процедура для всех жалоб, чтобы избежать «исключений».

3. «Вайбер-воин» (паблик-возмутитель)

Сигналы: разжигает чаты, присылает скриншоты, ставит под сомнение репутацию.

3К-подход:

Один союзный родитель иногда « нейтрализует» двух сложных в групповых чатах

— Контакт: личное приглашение поговорить офлайн («Вижу, тема вас зацепила…»).

— Границы: договоренность «не обсуждаем детей в общем чате, только организационные вопросы».

— Константность: в случае нарушения — фиксация сообщений + привлечение администрации.

4. «VIP-отец/мать» (статус + требование особых условий)

Сигналы: «Мы с директором на „ты“», подарки, просьбы о «индивидуальном подходе».

3К-подход:

— Контакт: вежливо поблагодарите за «поддержку школы».

— Границы: демонстрируйте политику «правила одинаковы для всех».

— Константность: каждый особый запрос проходит через тот же формальный путь.

5. «Призрак» (полное отсутствие)

Сигналы: не отвечает, не приходит на собрания, ребенок без подписанных документов.

3К-подход:

— Контакт: попробуйте альтернативный канал (Viber вместо e-mail).

— Границы: минимальный набор обязательств: «Подпись дважды в год, экстренный номер».

— Константность: если нет реакции на три попытки — официальное письмо через администрацию.

6. «Критик-эксперт» («Я сам/сама психолог, педагог, IT-гуру…»)

Сигналы: исправляет ваши методы, ссылается на исследования, предлагает «лучшие презентации».

3К-подход:

— Контакт: «Интересно услышать вашу точку зрения…» (кратко).

— Границы: очертите формат сотрудничества: совместный проект или консультация раз в семестр.

— Константность: добавьте к каждой встрече повестку дня и завершайте протоколом.

7. «Снегоуборщик» (overprotective snow-plow)

Сигналы: убирает все трудности с дороги ребенка — от «сложной темы» до конфликтов со сверстниками.

3К-подход:

— Контакт: признайте добрые намерения («Вы хотите, чтобы сыну все удавалось»).

— Границы: объясните ценность фрустрации («ошибки равны обучению»).

— Константность: договоритесь продолжать курс без «облегчающих» исключений.

8. «Уязвимый» (вынужденный переселенец, пережившие потерю, развод)

Сигналы: эмоциональные «качели», агрессия к системе, недоверие.

3К-подход:

— Контакт: гибкий график встреч, много слушайте.

— Границы: назовите четко, что школа может/не может сделать (психолог, ресурсная комната, но не «освободить от оценок навсегда»).

— Константность: короткие, частые апдейты об успехах ребенка, чтобы снизить тревогу.

9. «Ремонтник оценок» (все меряет баллами)

Сигналы: переспрашивает, «почему 9, а не 10», предлагает «доплатить за репетитора в школе».

3К-подход:

— Контакт: «Понимаю, вы хотите, чтобы дочь имела лучшие возможности…».

— Границы: покажите критерии оценивания, доступные на онлайн-платформе.

— Константность: одинаковый алгоритм апелляции для всей параллели, без кулуарных «подкруток».

Говорить только о сложных родителях будет нечестно и несправедливо. Поэтому немного о «легких».

«Легкие» — то есть союзные, проактивные и ресурсные родители — это поддержка учителя. Наша психика склонна фокусироваться на негативе, поэтому когда мы замечаем и усиливаем то, что уже работает, система стабилизируется.

Ресурсные родители часто остаются незаметными, пока не получат минимальную обратную связь, — а именно они могут стать вашими «амбассадорами» в родительском сообществе.

Те же 3К (Контакт — Границы (Кордони) — Константность) нужны не только для «тушения пожаров», но и для воспитания партнерства.

Семь самых распространенных «легких» типов:

1. «Партнер»

Признаки: сразу выполняет просьбы, подписывает документы, следит за дневником без лишних напоминаний.

Как поблагодарить ( Контакт): короткое « Ваша оперативность очень помогла подготовить класс к поездке».

Контакт): короткое Ваша оперативность очень помогла подготовить класс к поездке». Границы: не перегружайте их «внештатными» задачами; условленное — значит, нужное.

Постоянство ( Константность): раз в месяц короткий « суммарный апдейт» успехов ребенка — поддерживает мотивацию.

2. «Мост-к-классу»

Признаки: помогает организовывать экскурсии, общается с другими родителями, гасит чаты.

Контакт: замечайте конкретный вклад ( «Благодаря вам мы сэкономили два дня оргподготовки»).

«Благодаря вам мы сэкономили два дня оргподготовки»). Границы: четко разделяйте, где заканчивается зона ответственности — чтобы не стал « теневым завучем».

теневым завучем». Константность: одинаковая процедура согласования идей, как для всех.

3. «Самоход»

Признаки: ребенок самостоятельно выполняет задания; родители вмешиваются только, если есть серьезный сигнал.

Контакт: раз в семестр покажите, что вы замечаете их невмешательство ( «Ценю ваше доверие»).

«Ценю ваше доверие»). Границы: просите отклик только по важным вопросам, не «спамьте» мелочами.

Константность: при необходимости — прогнозируемое окно коммуникации ( например, пятница 16:00−17:00 ).

4. «Ресурсный волонтер»

Признаки: может перевезти детей, принести материалы, профинансировать проект.

Контакт: благодарность + фото/отчеты о результате ( показывает, что ресурсы использованы разумно).

показывает, что ресурсы использованы разумно). Границы: прозрачные правила пожертвований — не принимаем наличные « из рук в руки».

из рук в руки». Константность: фиксируйте подарки/помощь в одном документе, чтобы избежать « особых прав».

5. «Коуч-карьерист»

Признаки: готов провести профориентационный мастер-класс или экскурсию на работу.

Контакт: уточните тему и формат, чтобы вписать в учебную программу.

Границы: регламент времени и содержания, четкое « без рекламы продуктов».

без рекламы продуктов». Константность: после встречи — короткий отзыв детям и самому спикеру, чтобы закрепить успех.

6. «Тихий союзник»

Признаки: не инициирует ничего, но всегда реагирует положительно, поддерживает позицию учителя в чатах.

Контакт: личное « спасибо за поддержку» или хотя бы смайлик в личном сообщении, чтобы чувствовалась заметность усилий.

спасибо за поддержку» или хотя бы смайлик в личном сообщении, чтобы чувствовалась заметность усилий. Границы: не втягивать в конфликты как « свидетеля», если человек не готов.

свидетеля», если человек не готов. Константность: периодически спрашивайте, есть ли у них пожелания/идеи, это может раскрыть дополнительный ресурс класса.

7. «Эмпат-зеркало»

Признаки: первым спрашивает «Как вы держитесь?», приносит лимоны, перетертую малину и мед во время эпидемии ОРВИ.

Контакт: примите заботу без « ой, не надо!», поблагодарите конкретно.

ой, не надо!», поблагодарите конкретно. Границы: объясните, какие именно формы помощи уместны ( например, чай — да, домашняя выпечка для всего класса — только по предварительному согласованию).

например, чай — да, домашняя выпечка для всего класса — только по предварительному согласованию). Константность: взаимная поддержка — в трудные периоды вы можете первыми отправить « Как вы там?» их семье.

Почему необходимо замечать и «союзных» родителей?

— Работает закон «what you notice, you nurture» — усиливаем то, что замечаем.

— Один союзный родитель иногда «нейтрализует» двух сложных в групповых чатах.

— Положительная обратная связь — лучший способ превращения «тяжелых» родителей в «легких» во время стресса.

