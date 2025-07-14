Внутри шторма. Несколько мыслей о нашей жизни сегодня

Мы «выжили», а теперь новые мы учимся жить новую жизнь в новых условиях

Жизнь несется. Половина лета пролетела.

Несколько мыслей о жизни внутри шторма.

1. У каждого свой шторм. Не стоит меряться, особенно глубиной трудностей и степенью невзгод. Каждому выдали столько, сколько понесет.

У каждого своя судьба. И своя жизненная задача на сейчас.

2. Когда мы говорим о том, как оттолкнуться от дна, важно понимать, что это не о возвращении в «норму», а о создании новой внутренней опоры.

Быстро — это медленно, но регулярно

И тут начинается интересное. И наблюдение за своей жизнью, как за увлекательным кино. И много инсайтов. И то самое жизнетворчество: что-то для меня уже перестало быть опорой, надо создавать себя заново. И — о чудо! — для кого-то я не такая уж необходимая поддержка или несущая конструкция. Надо отцепиться. И появляется энергия на новую жизнь.

3. Еще одно сверхважное. Очень медленно — это нормально: восстановление идет своим темпом. Иногда идет по спирали — шаг вперед, два назад, но это часть процесса.

Жизнь так ускорилась, день стал такой не вместительный, жидкий, не густой, не насыщенный — пролетает как мгновение. Но несмотря на это все природные процессы идут в своем привычном темпе: земляника вызревает в июле, беременность все еще длится 9 месяцев, а восстановление может потребовать очень много времени.

4. Маленькие действия — большие изменения: не надо «решить все», надо прожить сегодня.

5. Мы уже давно «выжили». Теперь новое Я учится жить новую жизнь в новых условиях.

Напоследок — моя любимая дзенская поговорка: «Быстро — это медленно, но регулярно».

