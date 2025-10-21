Когда дел слишком много. Семь простых способов повысить продуктивность

Лео Бабаута: «Когда мне кажется, что дел слишком много, я открываю чистую страницу в блокноте» (Фото: IgorTishenko/Depositphotos)

Раньше я был фанатом продуктивности (и до сих пор им в какой-то мере остаюсь) — я перепробовал чуть ли не все системы и почти все инструменты для ее повышения. Ладно, может я и преувеличиваю, но не слишком сильно.

Однако в последнее время я предпочитаю все упрощать — настолько, насколько это возможно. И теперь, когда мне кажется, что я не справляюсь, или что дел слишком много, а времени слишком мало, я обращаюсь к простоте.

К простым инструментам и простым методам. Они действуют успокаивающе, они приятные, а кроме того, я обнаружил, что они еще и в самом деле эффективны.

Позвольте мне рассказать вам о некоторых из этих простых вещей.